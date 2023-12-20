Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo'nun 'bana kalacağını söylediğini' belirtti

Juve ile sözleşmesinin bitmesine 12 ay kalan Ronaldo, İspanyol TV programı El Chiringuito'nun Real Madrid'e dönebileceğini öne sürmesiyle son dönemde transfer spekülasyonlarına konu oldu.

Portekizli yıldızın ilk profesyonel kulübü Sporting CP'ye dönebileceği de konuşulurken, İtalyan Corriere dello Sport gazetesi Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in 36 yaşındaki forveti Manchester City'ye önerdiğini yazdı.

Juve'nin Pazar günü Udinese'de oynayacağı Serie A açılış maçı öncesinde gazetecilere konuşan Allegri, "Bu konuya açıklık getirelim, Ronaldo bana kalacağını söyledi" dedi.

"Her zaman iyi antrenman yaptı ve her zaman müsait oldu."

Euro 2020 sırasında Ronaldo, İranlı Ali Daei'ye ait 109 uluslararası golle tüm zamanların uluslararası gol rekorunu egale etti.

Bununla birlikte, 2018'de Juventus'a 117 milyon dolar transfer ücreti karşılığında dört yıllık bir anlaşma ile katıldığından beri, 36 yaşındaki oyuncu İtalyan takımını Real Madrid ile dört kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyamadı.

Transfer spekülasyonlarının odağındaki Juventus'un forveti Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "insanların ismimle oynamaya devam etmesine izin veremeyeceğini" söyledi.

Ronaldo Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insan ve bir oyuncu olarak bana yapılan saygısızlığın ötesinde, geleceğimin medyada anlamsız bir şekilde yer alması, bu söylentilere karışan tüm kulüplere, oyuncularına ve çalışanlarına saygısızlıktır" dedi.

Bu arada Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Ronaldo'nun "bir Real Madrid efsanesi olmasına ve tüm sevgi ve saygıma sahip olmasına" rağmen, forvetle sözleşme imzalamayı asla düşünmediğini tweetledi.

Ronaldo, Old Lady'deki ilk iki sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı, ancak geçen sezon Inter Milan'ın Scudetto'yu almasıyla kulüp dördüncü oldu ve bu da belki de spekülasyonları açıklıyor.

Ronaldo Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'daki bu son olayın yanı sıra, beni birçok farklı ligdeki bir dizi kulüple ilişkilendiren haberler ve hikayeler sık sık ortaya çıkıyor ve hiç kimse gerçekleri öğrenmeye çalışmıyor" dedi.

Ronaldo 'garanti goller demek'

Juve'nin geçen sezonki form düşüklüğüne rağmen Ronaldo 29 golle Serie A'nın en golcü oyuncusu oldu.

"Allegri Cumartesi günü Juve'nin internet sitesine yaptığı açıklamada "[Cristiano] Ronaldo Perşembe günkü hazırlık maçımızda oynamadı çünkü bir haftalık yoğun antrenmanın ardından iyileşmesi için ona yarım gün izin verdim.

Yarın için hazır durumda. Bize ekstra bir vites kazandırıyor ve gol garantisi anlamına geliyor. Ondan en iyi şekilde faydalanmak için takım olarak çalışmalıyız.

Juve'deki ikinci döneminin başında Allegri, 2015'ten 2019'a kadar Juve ile beş Scudettos kazandı.

Serie A'da yeni sezon 21 Ağustos Cumartesi günü Juventus'un Pazar günü Udinese deplasmanında oynayacağı maçla başlayacak.

"Kornerlerden gol yemediler ve hızlı, yetenekli oyuncularıyla kontra ataklarda tehlikeliler."

"Çok çekişmeli bir sezon olacak ve 100'de zirve yapıp sonra 30'a çıkamazsınız, 80 ila 90 arasında bir seyir hızına sahip olmak daha iyi."

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Kaynak: edition.cnn.com