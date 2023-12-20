Juventus, kadın takımının Twitter hesabından yapılan ırkçı paylaşım için özür diledi

İtalyan futbol kulübü Perşembe günü, savunma oyuncusu Cecilia Salvai'nin kafasında kırmızı bir antrenman külahı varken gözlerini geri çekmek için parmaklarını kullandığını gösteren bir fotoğrafı tweetledikten sonra öfkeye yol açtı.

Paylaşımda ayrıca göz çekme hareketini taklit eden emojiler de yer aldı.

Fotoğraf kısa sürede yayından kaldırıldı ancak bu, çevrimiçi topluluktan şiddetli bir tepkiye ve "bariz ırkçılık" suçlamalarına yol açmadan önce olmadı.

Kulüp, paylaşımın kaldırılmasından kısa bir süre sonra resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tartışma yaratma amacı taşımayan ya da herhangi bir ırkçı ima içermeyen tweetimizin herhangi birini rahatsız etmiş olabileceğinden dolayı içtenlikle özür dileriz" dedi.

"Juventus her zaman ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı olmuştur" denilen açıklamada "DifferencesMakeTheDifference" hashtag'i de kullanıldı.

CNN, Juventus'a hangi sosyal medya protokollerini uyguladığını sorduğunda, kulüp cevap vermeyi reddetti ve "benzer şeylerin tekrarlanmasını önlemek için kapsamlı bir inceleme" sözü verdiği çevrimiçi özrüne işaret etti.

Kulübün internet sitesinde Cuma günü yayınlanan açıklamada, "Juventus Kulübü affedilemez bir hata yaptığını hemen fark etmiştir ve bu hata ırk ayrımcılığına karşı olan herkesin duygularını ciddi şekilde incitmiştir" denildi.

CNN, Salvai'den kulüp aracılığıyla yorum isterken, Juventus internet sitesinde yaptığı açıklamada "olayın meydana gelmesi ve ciddi etkileri konusunda tüm sorumluluğu üstlendiğini" belirtti.

27 yaşındaki Salvai sosyal medyada paylaşımda bulunmadı ancak Instagram'da yorumları kapattı.

Tartışma, Juventus 'un 21 Mart'ta Uluslararası Irk Ayrımcılığına Karşı Günü kutlamasından aylar sonra geldi.

Oyuncular, Avrupa'da her üç Siyahtan birinin ırkçı tacize maruz kaldığı gerçeği gibi ırkçılıkla ilgili istatistiklerle ilişkili rakamlar içeren özel formalar giydiler.

Juventus Cuma günü yaptığı açıklamada "ırk ayrımcılığına karşı çıkmak ve farklı kültürlerin ortak gelişimini desteklemek, Juventus'un bir Kulüp olarak her zaman bağlı kaldığı ve uygulamaya devam ettiği ilkelerdir" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com