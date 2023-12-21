Justin Timberlake Paris Moda Haftası'nda bir şakacı tarafından yakalandı

Instagram'da kendisini "Entertainment Hollywood Reporter" olarak tanımlayan Ukraynalı şakacı Vitalii Sediuk, Louvre Müzesi'nin avlusunda düzenlenen gösteriye yaklaşırken Timberlake'in sağ bacağını tuttu. Güvenlik görevlileri Sediuk'u hızla uzaklaştırırken Timberlake ve Biel'in yürümeye devam ederken olayı gülerek geçiştirdikleri görüldü.

Sediuk daha önce de 2012 yılında Moskova'daki bir kırmızı halıda Will Smith'i öpmeye çalışmak, 2013 Grammy ödüllerinde Adele'in kabul konuşması sırasında sahneye dalmak ve 2014'teki ayrı kırmızı halı etkinliklerinde hem Leonardo di Caprio'yu hem de Bradley Cooper'ı bacaklarından yakalamak gibi çok sayıda benzer hareket yapmıştı.

Aynı yıl, Cannes kırmızı halısında America Ferrera'nın elbisesinin altına atlamış, ardından Ukrayna televizyon kanalı 1+1'deki muhabirlik işinden kovulmuştur.

2016 yılında Sediuk, Milano Moda Haftası sırasında bir defileden çıkan Gigi Hadid'i arkasından tutup havaya kaldırdı. Birkaç gün sonra da Paris'te Kim Kardashian'a saldırmış ve görünüşe göre onu arkadan öpmeye çalışmıştı.

Salı günü Timberlake'i yakaladıktan sonra Sediuk olayın bir saldırı olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Medya şakamın bir "saldırı" olduğunu söylemeden önce (her zaman olduğu gibi), saldırının ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Bu yaz arkadaşlarım ve ben Kiev'deki bir eşcinsel plajında saldırgan bir homofobik tarafından saldırıya uğradık ve yaralandık."

Çizik ve morlukların yakından çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Sediuk, polisin "hiçbir şey yapmadığını" ve Ukrayna televizyon kanallarının da olayı haberleştirmediğini söyledi. "Umarım artık ülkemdeki ve tüm dünyadaki LGBTG topluluğunun kendini güvende hissetmesi için bir şeyler değişir."

Timberlake'in ayağını tutarken çekilmiş bir fotoğrafını da "Justin'in ayakkabılarını parlatıyorum...." başlığıyla paylaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com