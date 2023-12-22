Justin Rose Masters'ta ilk turda 65 puanla dört atış öne geçti

Justin Rose, Perşembe gününü yedi-under par ile bitirmesini sağlayan muhteşem bir arka dokuz sayesinde dört atışlık bir liderliğe yükseldi.

Yedi delikten sonra iki vuruş geride olmasına rağmen İngiliz oyuncu toparlandı ve sekizinci delikte bir kartal ve dokuzuncu ile 17. delikler arasında yedi birdie vurarak ikinci sıradaki Brian Harman ve Hideki Matsuyama'nın dört vuruş önünde bitirdi.

İlk turda ayrıca turnuva öncesi yarışmacılardan bazıları da mücadele etti.

Son şampiyon Dustin Johnson iki üzeri 74 puan alırken, geçen yılın ABD Açık galibi Bryson DeChambeau dört üzeri puan aldı. DeChambeau, Masters zaferiyle kariyer grand slam'ini tamamlama görevi sarsıntılı bir başlangıç yapan Rory McIlroy ile berabere kaldı.

Masters'ta iki kez ikinci olan Rose, yavaş başlangıcıyla ilgili olarak gazetecilere "Yedide ikinin üzerinde olmanın dünyanın sonu olmadığını biliyordum ama yanlış yöne gittiğinizi de biliyordum" dedi.

"Bugün golf turnuvasını kazanamazsınız. 65 ile bile bugün kazanamazsınız. Bugün sadece muhtemelen kaybedebilirsiniz.

"Henüz panik düğmesine basmadım (yediden sonra), ancak bundan hemen önce sıfırlandım ve kendimi eşit seviyeye geri getirebilirsem, bunun iyi bir gün olacağını düşündüm."

Rose Masters'ta ilk turun ardından dördüncü kez lider ya da ortak lider oldu ve bu rekoru Jack Nicklaus ile paylaşıyor.

Geçen ay sırtındaki sakatlık nedeniyle Arnold Palmer Invitational'dan çekilmesinden bu yana ilk turnuvasını oynayan 40 yaşındaki oyuncu, Harman ve Matsuyama ile birlikte turnuvayı 70'in altında bitiren üç oyuncudan biri oldu. 24 oyuncunun elverişli Kasım koşullarında 70'in altında skor yaptığı geçen yılki turnuvanın tam tersi.

Rose'un daha önceki tek büyük zaferi 2013 Amerika Açık'ta geldi; Masters'ta Yeşil Ceket almaya en çok yaklaştığı yıl 2017'de Sergio Garcia tarafından playoff'ta yenildiği zamandı.

Rose, "Bu sahada pek çok kez oynadım, belki de 15. Masters'ım ve bugüne kadarki en iyi derecem 67," dedi.

"Bugünkü koşulların onlara vurmak ve orada kişisel en iyinizi yapmak için uygun bir gün olmadığını hissettim.

"Hava oldukça rüzgarlıydı - zorlayıcı olacak kadar rüzgarlıydı - ve açıkçası yeşiller inanılmaz derecede sert ve hızlıydı. Pin yerleşimleri adildi, kesinlikle kolay değildi ama adildi ve doğru zamanda doğru vuruşu yaparsanız avantaj elde edebilirsiniz."

Liderlik sıralamasında daha aşağıda olanlara gelince, DeChambeau Masters'a yeni bir sürücü ve büyük beklentilerle geldi, ancak büyük vurucu ilk turda fairway'den çok sayıda tee vuruşu yaptı.

DeChambeau'nun 76 sayısı, 15'inci turdaki tek birdie'sinden önce dördüncü turdaki double bogey ve beşinci, sekizinci ve 12'nci turlardaki bogey'lerini içeriyordu.

DeChambeau'ya McIlroy dört-over ile eşlik etti; Kuzey İrlandalı oyuncu August National'da daha önce altı kez ilk 10'a girmiş ancak hiç Yeşil Ceket alamamıştı.

Perşembe günü beşinci ve 13. delikler arasında altı bogey vurduğu için Masters zaferi bir kez daha elinden kaçacak gibi görünüyor. Ayrıca yedinci delikte hatalı bir vuruşla babasını vurması da olaylı bir gün olduğunu kanıtladı.

Geçen yılki Masters'ta 20-under ile rekor kırarak ikinci büyük şampiyonluğunu elde eden Dünya 1 numarası Johnson, üst üste Green Jackets kazanan dördüncü oyuncu olma hedefine 74 ile başladı.

Üç çukur kala bir-under ile iyi durumda olan Johnson, 16. çukuru batırdı ve 18. çukurda vuruşunun delikten dışarı çıkmasının ardından çift batırdı.

Geçen hafta dört yıla yakın bir sürenin ardından ilk zaferiyle kazananlar çemberine geri dönen bir başka eski şampiyon Jordan Spieth, dokuzuncu delikteki üçlü bogey'in ardından arka dokuzuncu delikte toparlanarak yarışı bir-under ile bitirdi.

2018 şampiyonu Patrick Reed günü iki-under ile dördüncü sırada tamamlarken, dünya sıralamasında ikinci ve üçüncü olan Justin Thomas ve Jon Rahm sırasıyla bir-over ve par ile bitirdiler.

CNN'den Ben Morse haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com