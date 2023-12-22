Justin Bieber kalan Justice Dünya Turu tarihlerini iptal etti

Hayran siteleri, Kanadalı şarkıcının Justice World Tour tarihlerinin geri kalanının iptal edildiğini bildirdi ve Bieber'ın web sitesinde şu anda herhangi bir tarih listelenmiyor.

Bilet şirketi Ticketmaster'ın web sitesinde de ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avustralya, ABD, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'ndeki tüm konserler iptal edilmiş olarak gösteriliyor. Etkinlik organizatörü Live Nation Tero'ya göre aynı durum Bieber'ın Bangkok, Tayland'daki gösterisi için de geçerli.

Sanatçı ve temsilcileri iptaller hakkında yorum yapmadı ya da bir neden belirtmedi.

Bieber'ın Şubat ayında sahne alması planlanan Londra'daki hayranları, Salı günü etkinlik şirketi AXS'den bir e-posta aldı: "The O2 arena'da gerçekleşmesi planlanan Justin Bieber gösterilerinin iptal edildiğini üzülerek bildiririz."

"Hayal kırıklığına uğrayacağınızı anlıyoruz ve bunun neden olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz" denildi ve geri ödemelerin yapılacağı belirtildi.

Bieber ilk olarak Haziran ayında, turne başladıktan bir ay sonra, yüzünün kısmen felç olmasına neden olan Ramsay-Hunt Sendromu nedeniyle konserlerine ara vereceğini açıklamıştı.

Pop yıldızı daha sonra Temmuz sonunda turneye yeniden başladı.

Ancak, Avrupa'ya gidip altı canlı gösteri yaptıktan sonra, şarkıcı Eylül ayında Twitter 'da yayınladığı bir açıklamada, "bunun kendisine gerçek bir zarar verdiğini" duyurdu.

Şu anda sağlığını "öncelikli" hale getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi: "İyi olacağım ama dinlenmek ve iyileşmek için zamana ihtiyacım var."

CNN yorum için Bieber'ın temsilcileriyle temasa geçti.

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Kaynak: edition.cnn.com