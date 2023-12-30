Jurgen Klopp 'nadir' Mohamed Salah oyuncu değişikliğini savunurken Liverpool evinde üst üste beşinci yenilgisini aldı

Mason Mount'un vuruşu iki taraf arasındaki farkı belirleyerek Chelsea'yi Premier Lig sıralamasında dördüncülüğe taşırken Liverpool yedinci sırada kaldı.

Kırmızılar maç boyunca gol yollarında zorlandı ve 84. dakikada Georginio Wijnaldum ile kaleye sadece bir şut atabildi.

Perşembe günkü maçta ayrıca Liverpool'un bu sezonki en golcü oyuncusu Mohamed Salah, saat işaretinden kısa bir süre sonra değiştirildi ve menajeri Ramy Abbas Issa'nın tek bir noktadan oluşan şifreli bir tweet atmasına neden oldu.

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Klopp, Salah'ın erken oyuncu değişikliği hakkında "Çocuklar (oyundan çıktıkları için) hayal kırıklığına uğradıklarında mutlu oluyorum, bu bir sorun değil" dedi.

"Başka oyuncuları da değiştirebilirdim, bu doğru ama oyuncu değişikliğinin sebebi o anda gerçekten yoğunluğu hissetmiş gibi görünmesiydi ve onu riske atmak istemedim, hepsi bu.

"Durum bu. Bu gerçekten nadir görülen bir durum, onu uzun zamandır tanıyorum ve genelde Mo maçın sonuna kadar şaşırtıcı derecede diri görünür. Artık zinde görünmüyordu ve bunun bizim durumumuzda bir işaret olduğunu düşündüm, onu riske atmak istemedim."

Opta'ya göre, kulübün kurulduğu 1892 yılından bu yana Liverpool ilk kez kendi sahasında üst üste beş maç kaybetti ve aynı zamanda ilk kez İngiltere'nin en üst liginde şampiyon olan bir takım kendi sahasında üst üste beş lig maçı kaybetti.

Kırmızıların sakatlıklarla boğuşan formu, sezonu 99 puanla tamamladıkları geçen sezondan çok farklı.

Liverpool'un savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold yenilginin ardından "İşler ters gittiğinde zor oluyor," dedi.

"Aşırı düşünmeye başlarsınız ve sorunun ne olduğunu bulmaya ve mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışırsınız.

"Bence ritmimize geri dönüp maçları kazanmaya başladığımızda sorun kalmayacak ama bunu söylemek yapmaktan daha kolay."

Daha da dikkat çekici olan, Ocak ayında Burnley'e karşı alınan ve bu yıl Anfield'da alınan yenilgilerin başlangıcı olan mağlubiyetin, Liverpool'un Premier Lig'de evinde 68 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmiş olmasıydı - ki bu seri neredeyse dört yıl öncesine dayanıyordu.

Yılın başından bu yana yedi lig maçını kaybeden Liverpool'un bırakın unvanını korumayı, ligi ilk dört içinde bitirme umutları bile suya düştü.

Chelsea karşısında alınan son yenilgi, ilk yarının sonunda Liverpool ceza sahasının sol tarafında uzun bir topla buluşan Mason Mount'un Fabinho'yu çalımlayıp Alisson'u geçerek yaptığı muhteşem vuruşla geldi.

Timo Werner'in golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Chelsea, Thomas Tuchel yönetiminde tüm kulvarlarda 10 maçtır yenilmiyor.

Maviler Pazartesi günü evinde ilk dörtteki rakibi Everton ile karşılaşırken, Liverpool da Pazar günü Anfield'da 18. sıradaki Fulham karşısında mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com