'Julie & Julia'nın arkasındaki yemek yazarı Julie Powell 49 yaşında öldü

Ölümü New York Times 'a kocası Eric Powell tarafından doğrulandı ve Powell'ın ölüm nedeninin kalp durması olduğu belirtildi.

Powell'ın kitabı 2009 yılında Nora Ephron'un yönettiği bir filme dönüştürülmüş, Julia Child rolünde Meryl Streep, Powell'ın kendisi rolünde ise Amy Adams oynamıştı.

CNN yorum için etkili yemek yazarının yayıncısına ulaştı.

"Julie & Julia" Salon.com'da bir blog olarak başladı. 11 Eylül'den hemen sonra Manhattan'ın merkezinde geçici olarak yaşadığı sıkıcı hayattan bir çıkış arayan Powell, Astoria, Queens'teki küçük mutfağında bir yıl boyunca Child'ın klasik Fransız yemek kitabındaki 524 tarifin tamamını başarıyla uygulamak için bir ev yemeği macerasına atıldı.

Sonuçta ortaya çıkan anı kitabı "Julie & Julia: 365 Gün, 524 Tarif, 1 Küçük Apartman Mutfağı", Boeuf Bourguignon ve Canard en Croûte için kemiği alınmış ördek gibi zorlu yemekleri hazırlamaya çalışan Powell'ın başarılarını ve başarısızlıklarını paylaşmaya hevesli sadık bir takipçi kitlesi kazanmasının ardından ortaya çıktı.

Çok satan bu kitabın başarısından sonra Powell 2009 yılında "Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession" adlı bir kitap daha yazdı.

Son olarak, bu yılın başlarında Food Network dizisi "The Julia Child Challenge" hakkında bir dizi yorum yazısı yazmak üzere Salon'a geri döndü.

Daha önce Powell'ın bloguna ev sahipliği yapan Open Salon'u yöneten Salon kıdemli yazarı Mary Elizabeth Williams, yazar için "Gerçekten kendi kulvarını yarattı" dedi. "Biz ona aracı olacak kadar şanslıydık."

Powell'ın blogunun ve daha sonra onu temel alan filmin merkezinde, yazarın Julia Child'ın yemeklerine ve yaşam tarzına duyduğu hayranlık vardı.

"Julia bana dünyada yolunu bulmak için ne gerektiğini öğretti. Düşündüğüm gibi değilmiş," diye yazmış Powell. "Her şeyin - bilmiyorum, güven, irade ya da şansla ilgili olduğunu sanıyordum. Bunların hepsi sahip olunması gereken iyi şeyler, buna şüphe yok. Ama başka bir şey var, bu şeylerin içinden çıktığı bir şey. O da neşe."

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Kaynak: edition.cnn.com