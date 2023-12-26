Julia Roberts'ın sivil haklarla ilişkisi doğumuyla bitmedi

"Ticket to Paradise" yıldızı uzun zamandır platformunu hayırseverlik çalışmalarını savunmak ve beyaz olmayan insanların haklarını dile getirmek için kullanıyor.

Roberts 2020 yılında, doğrulanmış Instagram 'ında, kuş gözlemciliği, yüksek sesle müzik çalma ve cep telefonu sahibi olma gibi Siyahların yetkililerle temasa geçtiği şeyleri yapmanın "beyaz bir insan olarak ayrıcalık" olduğunu belirten viral bir gönderi paylaştı.

Ailesinin King ailesiyle olan dostluğunun hikayesini bilenler için bu şaşırtıcı olmamalı.

CNN'in 2002 yılında yaptığı bir röportajda Walter ve Betty Roberts'ın King çocuklarının da kayıtlı olduğu bir yazarlık ve aktörlük atölyesi işlettikleri belirtilmişti.

Onlarınki 1960'larda Atlanta'daki tek entegre çocuk tiyatrosu grubuydu.

"Bay Roberts çok heybetliydi. Onu severdim ama biraz da gözümü korkuturdu," diyor Yolanda King CNN'e. "Ve bana çok şey öğretti ve - o ve Bayan Roberts - iş hakkında ve sadece yaşamak ve gerçekten açık olmak, hayatı yakalamak ve ondan en iyi şekilde yararlanmak hakkında."

Biyografi yazarı Joyce Wagner'e göre, atölye mücadele etti ve sonunda kapandı.

Ancak kızları yine de oyunculuğa ve adalet için konuşmaya karşı bir tutku geliştirdi.

Bu her zaman iyi gitmedi.

"Pretty Woman" adlı hit film sayesinde 1990 yılında süper yıldızlığa yeni adım atmıştı ki, Smyrna, Georgia doğumlu oyuncu, Güney Carolina'nın Abbeville kasabasından "korkunç derecede ırkçı" ve "yaşayan bir cehennem" olarak bahsettiği için kasaba sakinlerini kızdırdı.

Los Angeles Times tarafından Ağustos 1990'da yayınlanan bir makaleye göre Roberts, "Sleeping With the Enemy" filminin çekimleri için bölgede bulunuyordu ve Rolling Stone dergisine, siyahi bir arkadaşının Abbeville'deki bir restoranda hizmet alamadığını söylediği bir olayı anlattı.

Bölge sakinleri bir araya gelerek Variety'de "Pretty Woman? Oldukça Alçak."

İlanda "Burada ırkçılar var mı?" yazıyordu. "Belki bazıları, dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ama onlar bizi tanımlamıyor."

Roberts o dönemde bir açıklama yaparak "Ben Güney'de doğdum, dolayısıyla hiçbir şekilde bir stereotip yaratmaya çalışmıyorum" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com