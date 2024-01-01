Jude Bellingham, Siyah futbolculara yönelik ırkçı tacizlerin yetkililerin 'umurunda' olup olmadığını sorguluyor

" Borussia Dortmund 'un orta saha oyuncusu ve İngiltere'nin uluslararası oyuncusu CNN'den Darren Lewis'e şunları söyledi: "(Çoğu) maçtan sonra Instagram gelen kutumda ırkçı bir mesaj alıyorum.

"İlk birkaç kez hikayemi koyduğumu hatırlıyorum ve insanların benimle birlikte olduklarını söylemeleri açısından oldukça iyi bir tepki aldım."

"Dünyada ırkçılıkla eleştirilmeyi hak ettiğiniz tek bir iş bile yok," diye ekliyor Bellingham. "Hiç unutmam, ilk kez doğru düzgün bir yığın mesaj aldım."

Bellingham, FIFA'nın kulüpleri taraftarlarının ırkçı eylemlerinden sorumlu tutan resmi kuralları olduğu göz önüne alındığında, futbolun yönetim organlarının ırkçılıkla başa çıkma biçiminde diğer yanlış davranış olaylarına kıyasla tutarsızlıklar olduğunu söylüyor.

Aralık ayında Almanya Futbol Federasyonu (DFB), takımının Bayern Münih karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından hakem Felix Zwayer hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Bellingham'a 45.000 dolar (40.000 avro) para cezası verdi.

DFB, Bellingham'ın yorumlarını "sportmenlik dışı davranış" olarak nitelendirdi ve yorumlarının "hakemin tarafsızlığından şüphe uyandırdığını" belirtti.

"Kulüp bana mesaj atıp iyi olduğumdan emin olmak için hemen birini gönderdi ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Bana mesaj atan takım arkadaşlarım oldu, tabii ki aile üyelerim de." diyor Bellingham, ırkçı tacize uğradığı zamana atıfta bulunarak.

"DFB'den ya da Federasyondan ya da buna benzer herhangi bir şeyden gerçekten bir şey almadım. Bunu hep Aralık ayında hakem hakkında söylediklerimle karşılaştırıyorum.

"Bana ceza vermek için çok hızlı bir şekilde iletişime geçtiler, cezamı verdiler, medyada büyük bir drama haline getirdiler.

"Ben bundan ders çıkardım. Neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimi biliyorum. Bazen duygularımı daha iyi kontrol etmem gerektiğini biliyorum," diyor.

"Ama, bilirsiniz, içinde bulunduğum durumdan daha fazla enerji verdiğinizde, yaşadığımı hissettim ... belki yalnızız ve belki ilgilenmiyorlar, belki umursamıyorlar. Belki de mesajımızı duyurmak için bağımsız olarak çalışmak bana ve bize düşüyor."

FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin son baskısına göre, ırkçı söz veya davranışlarda bulunan oyuncular veya yetkililer en az 10 maç uzaklaştırma veya "diğer uygun disiplin tedbirleri" ile cezalandırılabilir.

Kurallara göre, taraftarlarının ayrımcı davranışlar sergilemesi halinde kulüpler en az 20.000 CHF (20.076 $) para cezasına çarptırılabilir. Diğer yaptırımlar arasında puan silme, maçın seyircisiz oynanması, hükmen mağlubiyet, turnuvadan ihraç veya bir alt lige düşürülme yer alıyor.

Eylül 2021'de FIFA, Macaristan Futbol Federasyonu'na (MLSZ) İngiltere ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında "çok sayıda taraftarın" ırkçı davranışları nedeniyle yaptırım uyguladı.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da bulunan ITV muhabiri Gabriel Clarke'ın Eylül ayı başlarında İngiltere'nin 4-0'lık galibiyeti sırasında Raheem Sterling'e ve yedek oyuncu olarak oyuna girmeye hazırlanan Bellingham'a yönelik maymun tezahüratları duyduğunu söylemesinin ardından MLSZ'ye 216.000 dolar para cezası verildi ve bir sonraki FIFA onaylı iç saha maçını taraftarsız oynaması emredildi.

CNN yorum için DFB'ye ulaştı.

2003 yılında doğan ve İngiltere'nin Stourbridge kentinde büyüyen Bellingham, kulübün internet sitesine göre yedi yaşında Birmingham City FC akademisine katıldı.

Ebeveynleri Denise Bellingham ve Mark Bellingham onu haftada yaklaşık beş kez antrenmana götürüyorlardı ancak kulübün web sitesine göre, ancak İngiltere 15 Yaş Altı takımı için izlendiğinde ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark ettiler.

Web sites ine göre Mark, West Midlands Polisi'nde çavuş olarak görev yaparken 22 yıl boyunca 700'den fazla gol atarak lig dışı futbolda üretken bir kariyer yaptı.

Bellingham dünya sahnesindeki hızlı yükselişi sırasında kendinden emin ve dengeli bir duruş sergiledi; ailesinin, özellikle de annesinin desteği olmadan bunun mümkün olamayacağını söylüyor.

"Ailemden ve beni futbolda ve sadece futbolda değil, hayatta da yetiştiren insanlardan çok bahsediyorum" diyor.

"Annem ve babam benim için çok büyük iki rol model çünkü kendi hayatlarında yüzleşmek zorunda kaldıkları şeyler ve kendilerini taşıma biçimleri çok açık."

"Annem bana her zaman, bazen tenimin rengi yüzünden bazen de klişeleştirildiğimiz için diğer insanlar tarafından nasıl algılanacağıma dair pek çok ders verdi."

"Yaptığı pek çok şeyi benim ve kardeşimin hiçbir şey istemememiz için yaptığını düşünüyorum," diyor. "Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade edemem.

"Her gün birlikte yaşadığım ve kendini nasıl taşıdığını gördüğüm Siyah bir kadın var" diye ekliyor. "Annem kesinlikle saha dışındaki kahramanlarımdan biri, en büyüğü değilse bile."

Görünüşe göre Bellingham, olağanüstü yeteneğinin bir kısmını, Birmingham City FC ile anlaşan ve gelecek vadeden bir profesyonel futbolcu olan küçük kardeşi 16 yaşındaki Jobe ile paylaşıyor olabilir.

Jobe Ocak ayında kulüp için ilk maçına çıktığında, Bellingham sosyal medyada "Çok gururluyum" yazarak onu övdü.

Bellingham kardeşinin başarısını kutluyor ama aynı zamanda Siyah oyuncuların futbolda karşılaştığı engeller konusunda onu bilinçlendirmeye de kararlı.

"Onu hem futbol açısından hem de ırk açısından karşılaşacağı zorluklar konusunda bilinçlendirmem çok önemli.

"Beni örnek alan diğer çocukları hayal kırıklığına uğratamam," diyor. "Sanırım bu bana da büyük bir zevk veriyor. Ve dediğim gibi, bu taşımaya istekli olduğum bir sorumluluk."

İngiltere'nin en üst düzey dört liginde görev yapan 91 menajer ve baş antrenörden yalnızca beşi Siyah, Asyalı veya azınlık etnik kökenli.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Birleşik Krallık'ta Siyah, Asyalı ve azınlık etnik kökenli oyuncuların oranı yaklaşık %25 olsa da, futbolda yetkili pozisyonlar söz konusu olduğunda bu rakamlar son yıllarda tekrarlanmadı.

Bellingham kariyeri boyunca aralarında Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton ve Dele Adebola'nın da bulunduğu sadece birkaç siyahi antrenörle çalıştığını söylüyor.

"Çalıştığım antrenörlerin hiçbirini kötüleyemem çünkü hepsi gelişimim için mükemmeldi" diyor.

"Ancak, bilirsiniz, bu konuya farklı bir açıdan bakıyorum, fırsat hakkında düşünme şeklim ve şunu düşünüyorum, bilirsiniz, ya futbolcu olmasaydım ve antrenörlük yapmak isteseydim ve bunu yapmak isteseydim - örneğin Beyaz olan bazı arkadaşlarımla aynı fırsat bana verilir miydi?

"Irkçılık ... Asla ortadan kalkmayacak şeylerden biri gibi geliyor" diyor. "Bence bu mücadelede daha fazla sorumluluk alabilecek güçte insanlar var. Ve ben öyle olduklarını düşünmüyorum."

UEFA'nın resmi internet sitesine göre, Bellingham geçen yıl turnuvanın grup aşamalarında Hırvatistan'a karşı oynanan maçta İngiltere'yi temsil ederek Euro 2020'de forma giyen en genç ikinci oyuncu oldu.

Takım, Danimarka ve Almanya gibi favorilere karşı oynadığı bir dizi sürükleyici maçı kazanarak prestijli Avrupa turnuvasında finale yükseldi. Erkekler takımı 1966'da Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın son aşamasına ulaşmış oldu.

Küresel bir salgının ortasında - birçok İngiliz taraftar İngiltere'nin ilk ulusal tecritinden keder ve izolasyon duygularıyla yeni çıkarken - takım ülkeyi bir araya getirmeye çalıştı.

Ancak İngiltere, Euro 2020 finalini Wembley Stadyumu'ndaki son derece gergin 3-2'lik penaltı atışlarının ardından İtalya'ya kaybettiğinde, ülkenin birlik görüntüsü parçalandı.

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka finalde kaçırdıkları penaltıların ardından bazı taraftarlar tarafından sosyal medyada ırkçı hakaretlere hedef oldu. Takımın menajeri Gareth Southgate, bu tacizleri "affedilemez" ve "savunduğumuz şey bu değil" şeklinde tanımladı.

Turnuvayı değerlendiren Bellingham şunları söyledi: "Sanırım benim için tüm bu deneyimden çıkarılacak en büyük ders zıtlıktı."

"Maçları kazanmak için gerçek bir karakter gösterdik ve ülke birleşmiş gibi hissetti," diyor. "Elbette bunların seçilmiş aptallar olduğunu ve tüm ulusun onlara karşı dönmediğini biliyorum.

"Eminim ki muhtemelen daha büyük bir destekle geri dönmüşlerdir, ancak ihtiyaç duymaları gereken tek destek penaltıyı kaçırdıkları içindir, penaltıdan sonra gördükleri ırkçılık için değil."

"Jadon'la çok zaman geçirdim çünkü o Dortmund'lu, Bukayo'yla biraz konuştum ve Marcus'la kampta ve bilirsiniz ... Onlar da insan" diye ekliyor.

"Sonra onların bu şekilde aşağı çekildiğini görüyorsunuz. Bu iğrenç bir şey ama dürüst olmak gerekirse bir takım arkadaşı olarak bunu kabullenmek zor. Birdenbire, bilirsiniz, yedi maç boyunca İngilizsinizdir, bir penaltı kaçırırsınız ve bir hiç olursunuz."

Southgate'in mütevazı ve ılımlı yönetim tarzı turnuva boyunca övgüyle karşılandı.

Euro 2020 öncesinde taraftarlara "Sevgili İngiltere" başlıklı bir açık mektup yazarak takımının maçlardan önce ırkçılık karşıtı bir destek gösterisi olarak diz çökme kararını savundu.

"Gareth Southgate harikaydı. Euro'dan sonraki kampta turnuva için bir bilgilendirme toplantısı yaptığımızı hatırlıyorum. Ve o durumda neler olduğu hakkında konuşmak için çok zaman ayırdı," diyor Bellingham. "Toplantılarda her zaman bu konuyu gündeme getirirdi.

"Siyah bir oyuncu olarak bunun için minnettar hissediyorsunuz. Bununla tekrar uğraşmak zorunda kalmamalısınız. Ve ben bunu tekrarlamaya devam edeceğim. Ama biliyorsunuz, desteklendiğinizi hissetmek güzel bir şey."

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Kaynak: edition.cnn.com