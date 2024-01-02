Josh Cavallo: Üst liglerdeki tek açık eşcinsel erkek futbolcu FIFA'nın 'OneLove' kol bandı yasağının kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini söyledi

Bazı Avrupa takımlarının kaptanları, sarı kart görme tehlikesi nedeniyle Dünya Kupası'nda "OneLove" kolluklarını takmama kararı aldı.

İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, Almanya, İsviçre ve Galler, kapsayıcılığı teşvik etmek ve ayrımcılığa karşı çıkmak için "OneLove" kampanyasına katılacaktı.

Ancak bu ülkelerin federasyonları Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, tüm mirasları, geçmişleri, cinsiyetleri ve cinsel kimlikleri temsil etmek üzere farklı renklerde çizgili bir kalp içeren kol bandının Katar'da takılmayacağını söyledi.

"FIFA beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni dışlanmış hissettirdiler," diyen Cavallo Salı günü CNN'in Uluslararası Baş Spikeri Christiane Amanpour'a konuştu.

"Biliyorsunuz, temsil çok önemli ve bu maçları izleyen o kadar çok insan var ki, bu sadece FIFA'nın niyetinin ... futbolu herkes için bir yer haline getirmek olmadığını gösteriyor.

"İzleyen ailelerimiz var, izleyen yeni nesillerimiz var. FIFA'nın daha iyisini yapması gerekiyor. Bu bir dünya oyunu."

Cavallo Salı günü daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda bu önlemi "acımasız" olarak nitelendirmişti.

Adelaide United'ın orta saha oyuncusu ve Avustralya'nın eski genç millî futbolcusu geçen yıl eşcinsel olduğunu açıkladığında manşetlere çıkmıştı.

Cavallo daha sonra sporun en tanınan yüzlerinden biri haline geldi ve kısa süre önce Avrupa'nın en büyük LGBTQ dergi yayını Attitude Magazine tarafından düzenlenen bir ödül töreninde "Yılın Adamı" seçildi.

Cavallo, Avustralya'nın Dünya Kupası açılış maçında Fransa'ya 4-1 yenildiği D Grubu karşılaşması öncesinde Amanpour'a konuştu. Bu yılın başlarında Cavallo, Dünya Kupası'nda Avustralya için oynama umutlarından bahsetmiş, ancak Socceroos'un Katar 2022 için nihai kadrosuna girememişti.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Avustralya kaptanının, kol bandını takan herhangi bir oyuncu için yaptırım riskine rağmen LGBTQ topluluğuyla dayanışma amacıyla "OneLove" kol bandını takmasını beklediğini söyledi.

"Eğer orada olsaydım ve kaptan ben olsaydım, evet, kol bandını takardım. Kim olduğumdan utanmıyorum," dedi Cavallo CNN'e.

Cavallo, "Ve tam da bu nedenle bugün olduğum kişi olduğumu açıkladım," diye ekledi. "Kaptanımın da bunu giymesini bekliyorum."

Turnuva öncesinde Socceroo takım arkadaşlarıyla birlikte Katar'da LGBTQ+ bireylere yönelik muamele de dahil olmak üzere insan hakları konularını gündeme getiren bir videoda yer alan kaptan Matthew Ryan'ın da aralarında bulunduğu Avustralya takımı, Fransa maçında gökkuşağı kol bandı takmadı.

Cavallo, milli takımın kol bandını takacağına dair beklentileri olduğunu söylerken, karşılaştıkları haksız kararı anladığını belirtti.

Cavallo, "Bu kesinlikle endişe verici çünkü FIFA onları, profesyonel sporcular olarak antrenman yaptığımız ve ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmeyi hayal ettiğimiz Dünya Kupası'nı riske atacakları bir pozisyona sokuyor" dedi.

"Dünya Kupası kampanyasında kapsayıcılığı benimsemek istedikleri için [başlangıçta turnuvada kol bandı takmayı planlayan] yedi ülkeyi takdir ediyorum."

Ekim 2021'de eşcinsel olduğunu açıkladığından bu yana futbolda karşılaştığı sonuçları değerlendiren Cavallo, bir "tepkiyle" karşılaştığını ancak LGBTQ elçisi olarak futbolda yarattığı olumlu etkinin değerli olduğunu söyledi.

"Beni ayakta tutan şey, her gün annelerden, çocuklardan, büyükanne ve büyükbabalardan aldığım mesajlar ve hikayemin onları etkileyip hayatlarını daha iyi hale getirdiğini ve hayatlarını kurtarmaya yardımcı olduğunu görmek oldu.

"İstediğiniz kadar nefret edebilirsiniz, ben hayat kurtardığım sürece, yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim" diye ekledi.

Alman milli takımı, Çarşamba günü Dünya Kupası'nda Japonya ile oynayacakları maç öncesinde Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ifade özgürlüğüne karşı bir protesto gibi görünen maç öncesi fotoğrafı sırasında ellerini ağızlarına kapattı.

CNN FIFA'ya ulaşarak Cavallo'nun yorumlarına cevap hakkı istedi.

FIFA, ülkelerin kaptanlarının Katar'da kol bandı takmayacağını açıklamadan önce, dünya futbolunun yönetim organının kendi "Ayrımcılığa Hayır" kampanyasını gündeme getirdiğini ve 32 kaptanın da kampanyayla bağlantılı bir kol bandı takma fırsatına sahip olacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com