Jose Mourinho Tottenham Hotspur'un 13 yıllık kupa hasretine son vermeye bir maç uzaklıkta

Bir Spurs taraftarı olmak yıllar boyunca nadiren kolay olmuştur, ancak bu, kulübün İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en uzun kupa kuraklığıdır. Tottenham'ın büyüklüğünde ve hatırı sayılır finansal gücüne sahip bir kulüp için 13 yıl gümüş madalya için çok uzun bir bekleyiş.

Mauricio Pochettino'nun oyuncu kadrosunda yaptığı büyük iyileştirmeye ve kulübe kazandırdığı sonuçlardaki yükselişe rağmen Arjantinli teknik adam Tottenham'ı bir türlü düzlüğe çıkaramadı.

Pochettino'nun Haziran 2019'da Liverpool'a karşı alınan üzücü Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinin ardından aylarca süren kötü performansın ardından görevden alınmasıyla birlikte Jose Mourinho, Tottenham'ı 2008'deki Lig Kupası'ndan bu yana ilk kez bir kupaya götürmek amacıyla işe alındı.

Moussa Sissoko ve Son Heung-Min'in golleriyle Salı günkü Lig Kupası yarı finalinde Championship ekibi Brentford'u 2-0 mağlup eden Spurs, Portekizli teknik adamın bu hedefine ulaşmasına artık bir maç kaldı.

Pek çok kulüp, menajer ve taraftar yıllar boyunca pek çok kılıkta Lig Kupası'na burun kıvırdı - şu anda sponsorluk nedeniyle Carabao Kupası olarak adlandırılıyor - ancak Mourinho'nun her zaman ciddiye aldığı bir yarışma.

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Hiçbir teknik direktör bu kupayı daha fazla kez kazanamadı ve Mourinho, Manchester City ya da Manchester United karşısında alacağı bir galibiyetle, şu anda Sir Alex Ferguson ve Brian Clough ile birlikte elinde bulundurduğu dört Lig Kupası galibiyeti rekorunu egale edecek.

"İngiltere'ye 2004 yılında geldim ve o dönemde buradaki kupaların anlamını öğrenmek zorunda kaldığımı ve ciddiye aldığımı hatırlıyorum," dedi Mourinho maçtan sonra gazetecilere.

"Bence bir sır varsa o da ciddiye almaktır. İngiliz futbolunun ne olduğuna, İngiliz kulüplerinin ne olduğuna, İngiliz alt liglerinin ne olduğuna saygı duymak ve daha düşük kalitedeki takımlarla oynadığınız maçların hiçbirinde şaşırmamaya çalışmak ve [dördüncü turda] Chelsea ile oynadığımız gibi büyük bir maça çıktığınızda ciddiyetle ve hırsla gitmek. Bunun dışında başka bir sır yok."

"Takımda hissettiğim şey arzu. Kazanma mentalitesi demiyorum, biz şöyleyiz ya da böyleyiz demiyorum, sadece dürüst insanlar olduğumuzu söylüyorum. Chelsea'ye karşı oynadığımız ilk maçtan ve Stoke'a karşı oynadığımız ikinci maçtan bu yana çocuklar işi ciddiye aldılar ve Pazar günü Crosby'de Marine'e karşı [FA Cup'ta] da aynı şeyi yapmayı umuyorum."

Lig Kupası finali genellikle Şubat ayında oynandığından, Mourinho daha önce erken bir kupa zaferinin sezonun geri kalanı için sağlayabileceği destekten bahsetmişti - ancak bu yıl yetkililer, İngiltere'deki mevcut ikinci Covid-19 vakası dalgasının ardından taraftarların katılabileceği umuduyla finali Nisan ayına çekti.

Bununla birlikte, büyük bir finale ulaşmanın verdiği heyecan şüphesiz takım içinde hissedilmeye devam edecek ve Mourinho bunun kazanılması arzu edilen bir kupa olduğunu vurgulamaya hevesliydi.

"Kazananları gördüğünüzde büyük kulüplerin bu kupayı kazanmak istediğini anlıyorsunuz," dedi. "Normal ilk altı dışında son kazanan kimdi? Swansea [2013'te]? Bilmiyorum çünkü istatistiklerle aram pek iyi değil ama Man City'nin birçok kez kazandığını hatırlıyorum, Chelsea'nin birçok kez kazandığını hatırlıyorum, United'ın birkaç kez kazandığını hatırlıyorum."

"Liverpool'u finallerde hatırlıyorum, yakın zamanda kazandılar mı bilmiyorum, Arsenal. Yani büyük kulüpler bunu önemsiyor, buna şüphe yok ve final çok şey anlatıyor: Tottenham Manchester United'a karşı ya da Tottenham Manchester City'ye karşı."

Nisan ayındaki finalde bu kulüplerden birine karşı kazanılacak zafer şüphesiz Tottenham'ın nihayet köşeyi döndüğü anlamına gelse de, Mourinho'nun Kuzey Londra'daki hırslarının sınırı kesinlikle bu olmayacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com