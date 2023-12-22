José Mourinho Tottenham Hotspur menajerliği görevinden alındı

Portekizli teknik adam Kasım 2019'da Mauricio Pochettino'nun yerine Spurs tarafından atanmış ve 2022-23 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalamıştı.

58 yaşındaki teknik adam, Kuzey Londra kulübünü Premier Lig'de yedinci sırada ve UEFA Şampiyonlar Ligi sıralamasının beş puan uzağında bırakıyor.

Mourinho'nun görevdeki son maçı Cuma günü Everton deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlikti.

Tottenham Hotspur Başkanı Daniel Levy şunları söyledi: "José ve teknik ekibi, Kulüp olarak en zorlu zamanlarımızda bizimle birlikte oldular.

"José, pandemi sırasında muazzam bir dayanıklılık gösteren gerçek bir profesyonel.

"Kişisel olarak onunla çalışmaktan keyif aldım ve işlerin ikimizin de öngördüğü gibi yürümemesinden üzüntü duydum.

Levy, "Kendisi burada her zaman hoş karşılanacaktır ve kendisine ve koçluk ekibine katkılarından dolayı teşekkür etmek isteriz" dedi.

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Mourinho'nun temsilcileri CNN tarafından arandığında yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Kulüp, eski oyuncusu Ryan Mason'ın Pazartesi günü ilk takım antrenmanına çıkacağını da ekledi.

29 yaşındaki Mason, 2017'de kafatasının kırılmasının ardından Şubat 2018'de henüz 26 yaşındayken futboldan emekli olmak zorunda kalmıştı.

Tottenham, Pazar günü Wembley Stadyumunda Carabao Kupası Finalinde Manchester City ile karşılaşacak ve kulüp 13 yıl sonra ilk gümüş kupasını kazanmak için teklif verecek.

Mourinho ilk sezonunda Tottenham'ı Premier Lig'de 14. sıradan altıncı sıraya taşıyarak 2020/21 sezonunda Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmesini sağladı ancak RB Leipzig, Spurs'ü 2019 Şampiyonlar Ligi'nde 16. turda eledi.

Kulüp bu sezon da son 16 turunda Dinamo Zagreb tarafından Avrupa Ligi'nin dışına itildi.

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Opta'yagöre, Mourinho menajerlik kariyerinde sadece Portekiz ekibi Leiria ile tüm müsabakalarda Tottenham Hotspur'dan daha düşük bir galibiyet oranı elde etti.

Mourinho'nun yönetiminde hiçbir Premier Lig takımı bu sezon 20 puanla Tottenham Hotspur'dan daha fazla puan kaybedemedi.

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Kaynak: edition.cnn.com