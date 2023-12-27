Jose Mourinho AS Roma'nın yeni teknik direktörü oldu

Menajerlik kariyerinde 25 kupa kazanan 58 yaşındaki Portekizli, 17 aylık görev süresinin ardından Nisan ayında Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur tarafından görevden alınmıştı.

Mourinho, 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir anlaşmayla 2021-22 sezonu öncesinde İtalyan ekibinin başına geçecek.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni görevi kabul etmeye ikna etti ve gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Roma Salı günü erken saatlerde mevcut teknik direktör Paulo Fonseca'nın bu sezonun sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Kulüp geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United karşısında 6-2'lik ağır bir yenilgi aldı ve şu anda ligde yedinci sırada yer alıyor.

Roma Başkanı Dan Friedkin ve Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin yaptıkları açıklamada "José Mourinho'yu AS Roma ailesine katmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Her seviyede kupalar kazanmış büyük bir şampiyon olan José, iddialı projemize muazzam bir liderlik ve deneyim sağlayacaktır.

"José'nin atanması, kulüp genelinde uzun vadeli ve tutarlı bir kazanma kültürü inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır."

Futbol dünyasının en tanınmış ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan Mourinho daha önce Real Madrid, Manchester United, Inter Milan ve Chelsea gibi takımları çalıştırdı.

Kısa süre önce The Times'a verdiği bir röportajda "Sanırım insanlar benim en alçakgönüllü adam olmadığım algısına sahip" dedi. "Bence insanlar yanılıyor!

"Bence benim doğam gerçekten alçakgönüllü. Ama bazen çok doğrudan şeyler söylediğim için alçakgönüllü biri olmadığım algısı oluşuyor. Bence çok satıyorum.

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Mourinho Serie A'da ikinci kez çalışıyor. 2008-2010 yılları arasında Inter Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Mourinho, son sezonunda takımı Serie A şampiyonluğu, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere olağanüstü bir başarıya taşıdı.

Tottenham'dan ayrılmasının ardından ve spordaki geçmişi göz önüne alındığında, birçok kişi Mourinho için sırada ne olduğunu merak etti.

Cumartesi günü The Times gazetesine verdiği demeçte, sadece rekabetçi bir lig olduğunu düşündüğü bir işi kabul edeceğini söyledi.

"Almanya ve Fransa'da A kulübüne mi yoksa B kulübüne mi gideceğinizi bilirsiniz, kaderinizin hemen yazıldığını bilirsiniz" dedi.

"Her şey baskı ile ilgili. Ben bunu istiyorum. Her zaman baskıyı seçerdim. Bazen bu baskı dengesiz ya da orantısız olabilir ama ben tam tersini reddediyorum! Baskının olmadığı bir ülkeye gitmeyi reddediyorum. Reddediyorum!"

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Kaynak: edition.cnn.com