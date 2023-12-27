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Jose Maria Lopez: Üç WTCC şampiyonu Formula E'nin 'ileriye doğru bir adım' olduğunu söylüyor

Lopez son WTCC şampiyonu

Formula E'ye geçiş yeni bir meydan okuma sunuyor

"Üstün yetenekli olduğuma hiç inanmadım," diyor Lopez

Ancak geçen yıl üst üste üçüncü kez Dünya Touring Car Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Arjantinli, pist değiştirme - Formula E'ye geçme - isteği duydu.

Jose Maria Lopez: WTCCrekoru2013-201671 start 20 pol48 podyum29 galibiyet3 şampiyonluk

Lopez CNN'in Supercharged programına verdiği demeçte, "Muhtemelen daha fazla galibiyet ve şampiyonluk aramak için WTC'de kalabilirdim ama motor yarışlarında aradığım şey bu değil" dedi.

"Büyümeye ve çeşitli kategorilerde daha iyi sürücülerle mücadele etmeye devam etmek istiyorum ve Formula E'nin tüm bunlara sahip olduğunu düşünüyorum.

"Çok hızlı büyüyor ve harika sürücüleriniz ve takımlarınız var. Benim için ileriye doğru bir adımdı, bu yüzden bu mücadeleyi verdiğim için gerçekten mutluyum."

Öğrenme eğrisi

Elektrikli otomobil serisindeki pek çok sürücü gibi o da Formula 1'de kariyer yapma umutlarıyla yola çıktı.

Renault'da bir yıl test pilotluğu yaptıktan sonra 2010 yılında talihsiz USF1 takımıyla sözleşme imzaladı ancak takım hiçbir zaman başlangıç gridine giremedi.

Lopez bu hayal kırıklığını atlattı ve WTC'de geçirdiği dört yıl boyunca 71 yarışta 29 galibiyet ve 48 podyum elde etti. Bu sezonların ikisinde, dünya ralli serisinde dokuz kez şampiyon olan yüksek profilli Citroen takım arkadaşı Sebastien Loeb'i gölgede bıraktı.

Formula E'de henüz bir etki yaratamadı ancak öğrenme eğrisi dik - geçici sokak pistleri, pist testi için sınırlı fırsatlar anlamına geliyor ve elektrikli güç aktarma organlarına uyum sağlamak zaman alıyor.

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Lopez, geçtiğimiz Ekim ayında Hong Kong'da düzenlenen sezon açılışı ePrix'si öncesinde Autosport 'a verdiği demeçte, "Yol tutuş, lastikler, şasi, ağırlık, hepsi birlikte aracı çok gergin ve anlaşılması zor hale getiriyor" dedi.

Yarışta emekli oldu ama o zamandan beri istikrarlı bir ilerleme kaydetti - Kasım ayında Fas'taki Marakeş ePrix'sinde 10. sırada bitirdi ve geçen ay Buenos Aires'teki ev yarışında tekrarladı.

Tutku ve azim

Nisan ayında Meksika'da daha tanıdık bir yerde olacak - 2016-17 sezonunun dördüncü ePrix'si geleneksel bir yarış pisti olan Autódromo Hermanos Rodríguez'de düzenlenecek.

Lopez benzin gücüne de tamamen sırtını dönmüş değil. 33 yaşındaki pilotun Toyota Gazoo Racing takımı adına 2017 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası 'nda yarışması planlanıyor.

"Yaptığım iş için çok büyük bir tutkum var - yarışmayı seviyorum. Arabaya bindiğimde kendimi farklı hissediyorum" diyor.

"Kaskımı taktığımda her zaman buranın benim dünyadaki yerim olduğunu söylerim. Her şeyden soyutlanıp sadece odaklanabiliyorum ve yapmaktan hoşlandığım şeyi yapıyorum ve bunu işim olarak da yapabilecek kadar şanslıyım."

Tüm başarısına rağmen, ailesi, arkadaşları ve meslektaşları tarafından bilinen adıyla "Pechito" ayaklarını yere basmayı başardı.

Peki onun sırrı ne?

"Tutkuluyum ama yıllar, deneyimler bana biraz sessizlik verdi" diyor.

"Hiçbir zaman yetenekli bir adam olduğuma inanmadım. Çalışmanın, adanmışlığın ve asla pes etmemenin çok önemli olduğuna inanmayı seviyorum - kariyerimde şimdiye kadar yaptığım da buydu."

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Kaynak: edition.cnn.com