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Jordan Spieth: Golfçü 'Masters'ı hatırla' esprisiyle ateşlendi

Jordan Spieth memleketi Teksas'ta zafere ulaştı

22 yaşındaki genç hayatının rüyasını gerçekleştirdi

Sekiz PGA Tour şampiyonluğunu 23 yaşından önce kazandı

Ancak Pazar gününe kadar zaten parlayan tacında hala eksik olan bir mücevher vardı ve bu henüz kazanamadığı iki büyük turnuvadan biri değildi.

22 yaşındaki sporcu, memleketi Teksas'ta ilk PGA Tour şampiyonluğunu kazanarak hayatının en büyük hedeflerinden birini gerçekleştirmiş oldu.

Bir önceki hafta sonu Irving'deki Byron Nelson etkinliğinde şampiyonluk yarışından düşerek 74'lük bir kapanıştan sonra 18. bitirdi, ancak Dean & Deluca Invitational'da izleyici galerisindeki bir heckler tarafından kariyerinin en büyük hayal kırıklıklarından birinin çok canlı bir şekilde hatırlatılmasına rağmen hata yapmadı.

Spieth, Fort Worth'taki Colonial'daki son raundunun ardından gazetecilere "Kariyerimin önümüzdeki 30 yılında ne olursa olsun," dedi, "bu yaşadığım en önemli günlerden biri olacak."

Dünya 2 numarası Spieth şimdi 23 yaşından önce sekiz PGA Tour şampiyonluğu kazandı - Tiger Woods'tan bir fazla, ancak hala Horton Smith'in lider 14'ünün gerisinde - ancak Lone Star Eyaletinde her şey yolunda gitmedi.

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FORT WORTH, TX - 29 MAYIS: Jordan Spieth 29 Mayıs 2016'da Fort Worth, Texas'taki Colonial Country Club'da DEAN & DELUCA Invitational'ı kazandıktan sonra kupayla poz veriyor. (Fotoğraf: Tom Pennington/Getty Images)

İki kez büyük ödül kazanan oyuncu, 10. delikte kalabalığın içinden gelen "Masters'ı hatırla" haykırışı onu canlandırmadan önce dönüşte eşit seviyedeydi ve birdie için 20 metrelik bir vuruş yaptı.

"Her iki durumda da," dedi Spieth, bunun bir şaka mı yoksa gee-up mı olduğu sorulduğunda, "içimde küçük bir kırmızı kıç var - ve sonraki birkaç delikte ortaya çıktı."

Ardından gelen iki birdie ile arka arkaya üç sayı yaptı ve liderliğe yükseldi. 13. delikteki bir bogey bile Spieth'in yükselişini engelleyemedi.

Peş peşe iki pars ile kendini dengeledi ve ardından arka arkaya gelen üç birdie ile sezonun ikinci büyük etkinliği olan 16-19 Haziran ABD Açık öncesinde vatandaşı Harris English'e karşı üç atışlık bir zafer kazandı.

Bu onun bu yılki ikinci PGA Tour şampiyonluğuydu ve 1,2 milyon dolarlık kazananlar cüzdanı, sezonun para ödülünü 12 turnuvadan 4 milyon dolara ve 2013'te tam üye olmasından bu yana 24 milyon doların üzerine çıkardı.

Kırmızı ekoseli ceket Masters'ın yeşili olmayabilir - geçen ay Augusta'da yaşadığı hezimetin izleri Spieth'i yakmaya devam edecek - ama şimdilik kesinlikle güzel bir alternatif.

"İkisi de harika uyuyor" dedi.

Bu arada Masters şampiyonu Danny Willett, Avrupa Turu'nun en önemli etkinliği olan Wentworth'teki BMW PGA Şampiyonası 'nı üçüncü sırada tamamladı.

Willett Pazar günü İngiliz Chris Wood'un iki atış gerisinde kalırken, 148. sıradaki İsveçli Rikard Karlberg sürpriz bir ikincilik elde etti.

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Kaynak: edition.cnn.com