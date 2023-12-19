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Jordan Spieth: Golfçü Augusta'daki Masters çöküşünü atlattı

Jordan Spieth Masters'ta yaşadığı çöküşe 'gülüyor'

Dünya 2 numarası 'iyiyim' diyor

Spieth Bahamalar'a yaptığı arkadaş gezisinde iyileşti

Oakmont'ta Haziran ayında yapılacak ABD Açık'a hazırlanıyor

22 yaşındaki oyuncu Masters'ta yaşadığı çöküşe şimdi bile gülüyor.

Spieth, Nisan ayındaki o uğursuz Pazar günü arka dokuza beş vuruş önde girerek Augusta'da arka arkaya şampiyonluklara doğru ilerlerken, kısa 12'nci vuruştaki dörtlü-bogey yedilisi de dahil olmak üzere Amen Corner civarında hayalleri yok oldu.

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Spieth, Salı günü Pennsylvania'da bir sponsorun etkinliğinde, Teksaslı oyuncu Masters'tan bu yana ilk kez kamuoyu önünde konuşurken, "Çok zorlanmıyorum," dedi.

"Marketlerdeki bayanlar yanıma gelip ellerini üzerime koyuyor ve 'Senin için gerçekten dua ediyorum. Nasılsın?" diye soruyorlar. Ben de 'Köpeğim ölmedi. Ben iyiyim' diyorum. Hayatta kalacağım. Olur böyle şeyler. Talihsiz bir zamanlamaydı."

Spieth, 2015'teki zaferine kadar Masters'ı yedi tur boyunca lider götürmüştü ve iki yıl üst üste baştan sona kazanan ilk isim olma yolunda ilerliyordu.

Ancak 10. ve 11. turlardaki bogeyler ve tehlikeli 12. turda Rae's Creek'teki iki top onu üç tur geriye düşürdü ve Britanyalı Danny Willett ilk büyük şampiyonluğu için atağa geçti.

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Masters'ta geleneklere uygun olarak Spieth, Willett'e yeşil ceketini vermek için kendini toparlamak zorunda kaldı - bir değil iki kez, televizyon için Butler Cabin'de ve yine kulüp binasının arkasındaki çimlerde.

İçindeki duyguları bastırarak medyaya konuşma nezaketini bile gösterdi, ancak zamanın bakış açısıyla Spieth kalıcı bir etkisi olmadığında ısrar ediyor.

Spieth, "Şimdi buna gülüyorum, gerçekten gülüyorum," dedi.

'Sorun yok'

Rory McIlroy, 2011'de Masters'taki çöküşünü yaşadığında - 80'lik bir kapanış turuyla son güne girerken dört atışlık bir liderliği heba etti - bir sonraki büyük turnuvada, ABD Açık'ta zaferle toparlandı.

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Spieth, "Eğer kariyerinizde 50 kez büyük bir turnuvada çekişme içindeyseniz, böyle bir şey olacaktır," dedi. "Sadece bir daha olmasına izin vermeyin."

Spieth, "dünyanın en iyi sporcularından bazılarının" kendisiyle iletişime geçerek destekleyici mesajlar gönderdiğini söyledi.

Spieth, "Bizim inandığımız gibi onlar da geri döneceğimize inanıyorlar - sorun yok," dedi.

Masters'tan kısa bir süre sonra dünya 2 numarası, PGA Tour yıldızları Rickie Fowler, Justin Thomas ve Smylie Kaufman ile Bahamalar'da bir mola verdi ve Fowler bunu sosyal medyada paylaştı.

"Eğleniyorduk. Rahatlamıştık," dedi Spieth. "Golf oynayabildik ve golf, seyahatin rahatlama kısmına göre ikinci plandaydı."

Spieth şimdi McIlroy'un Haziran ayında Oakmont'ta yapılacak ABD Açık'taki geri dönüşünü taklit etmeye çalışacak.

Spieth ABD Açık'ta nasıl bir performans sergileyecek? CNN Sport Facebook sayfasında görüşlerinizi bildirin.

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Kaynak: edition.cnn.com