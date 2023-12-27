Jordan Spieth ABD'li üniversite oyuncularının düşünce tarzını 'değiştirdi'

Golf Channel yorumcusu Charlie Rymer'a göre, ABD'deki üniversite oyunu şu anda "alev alev " ve bunun Spieth ile çok ilgisi var.

Spieth, Aralık 2012'de 19 yaşındayken profesyonel olmaya karar verdiğinde Texas Üniversitesi'ndeki ikinci yılının ortasındaydı.

İki kez ABD Gençler Amatör Şampiyonu olan ve o dönemde dünyanın 1 numaralı amatörü olan Spieth bir daha asla arkasına bakmadı.

2017'ye geldiğimizde Spieth'in şimdiden 11 PGA zaferi var, dört büyük turnuvadan üçünü kazandı - sadece o ve Jack Nicklaus'un 24. yaş günlerinden önce başardığı bir şey - ve 35 milyon dolardan fazla para ödülü biriktirdi, cirolardan bahsetmeye bile gerek yok.

Spieth özentileri

Bu hafta Atlanta'da üç gün sürecek turnuvada 40 golfçü - kolej oyunundaki en iyi genç erkek ve kadınlardan bazıları - PGA sezon sonu TOUR Championship'e ev sahipliği yapan prestijli East Lake Golf Club'da mücadele edecek.

Üç günün tamamı Golf Channel'da canlı olarak yayınlanıyor ve yorumcu Rymer, Spieth sayesinde bu Spieth özentilerinden bazılarının oyunun en üst seviyesinde yarışmasının ve kazanmasının "çok ama çok muhtemel" olduğuna inanıyor.

Kendisi de PGA Tour'da oynayan ve üniversite yıllarında Georgia Tech'i East Lake'te düzenli olarak temsil eden Rymer, Atlanta'daki East Lake Kupası öncesinde CNN Sport'a verdiği demeçte, "Üniversiteden çıkan genç profesyonellerin oyuna bakışında gerçekten bir paradigma değişikliği oldu" dedi.

"Jordan Spieth tüm bunları gerçekten değiştirdi. Teksas Üniversitesi'nden hemen çıktı ve hemen kazanmaya başladı ve şimdi arkasından gelen tüm çocuklar şöyle diyor: 'Ben de bunu yapabilirim' diyor."

Spieth'i taklit etmek isteyen gençlerin sayısı hiç de az değil ve üniversite golf dünyası hiç olmadığı kadar rekabetçi.

Burslar sadece profesyonel bir golfçü olma olasılığını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda pahalı lisans derecelerini finanse etmenin bir yolunu sunuyor ve mezunların hayatın her alanında kariyer yapmalarına olanak tanıyor.

Ancak burs kazanmanın söylemesi yapmaktan daha kolay.

Amerikan üniversitelerinde burs kazanmayı hedefleyen çocuklar, fark edilmek için sürekli olarak düşük skorlar yapmak, topu 250 yardanın üzerinde sürmek, vuruş istatistiklerini düşürmek ve doğru turnuvalara katılmak zorundadır.

Eğer bu yeterli değilse, akademik notları da almaları gerekir.

Başarılar

Spieth'ten ilham alanlar sadece üniversiteli golfçüler değil. Bir yıl sonra profesyonel olan dokuz yıllık arkadaşı Justin Thomas bile Spieth'in kendisine kapıyı açtığını ve 2017 sezonunda inanılmaz bir başarı elde etmesini sağladığını belirtti.

Thomas, geçen ayki TOUR Şampiyonası'ndan hemen önce CNN'e verdiği demeçte, "Onun ve şimdiye kadarki başarılarının peşinden çok koştum" dedi.

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"Onu bir turnuvada yenersem, kazanmak için iyi bir şansım olacakmış gibi hissediyorum. Bu da beni çalışmaya ve onu yenmek için çabalamaya itiyor."

Bu röportajdan sadece birkaç gün sonra Thomas, ABD PGA Şampiyonası'ndaki ilk büyük şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş zaferle sonuçlanan bir sezonun sonunda 10 milyon dolarlık FedEx Cup bonusunu almaya devam etti.

Alabama State'ten ayrıldıktan ancak dört yıl sonra PGA Tour Yılın Oyuncusu seçildi ve Rymer CNN'den Don Riddell'e bu tür bir başarının üniversite golfçüleri için son derece motive edici olduğunu söyledi.

1985'te ABD Gençler Amatör Şampiyonası'nı kazanan 49 yaşındaki Rymer, "Thomas'a 10 milyon dolarlık bir çek verdiler, çocuklar bunu izliyordu, bundan eminim" dedi.

"Bu kesinlikle çocukların oyuna kazandırılmasında ve profesyonel golf oynamaya hazır hale getirilmesinde etkili olan bir şey."

Bu, halihazırda çok iyi durumda olan ABD golfü için iyiye işaret eden bir üretim hattı. Dustin Johnson dünya 1 numarası, Spieth ve Thomas ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

ABD Açık Şampiyonu Brooks Koepka ve Rickie Fowler da ilk 10'da yer alıyor ve bu güç uluslararası takım müsabakalarında da kendini gösteriyor.

ABD 2016'da Hazeltine'da altı yıl sonra ilk Ryder Kupasını rahatça kazanmış ve Steve Stricker'ın Başkanlar Kupası takımı New Jersey'deki Liberty National'da uluslararasıları 19'a karşı 11 puanla yenmişti.

İnanç

Rymer'a göre Spieth'i öne çıkaran şey zihinsel gücü.

"Jordan, herhangi bir spor dalında gördüğüm tüm sporcular kadar iyi düşünüyor. En iyi oyununu oynamadığı zamanlarda bile büyük şampiyonalar kazandığını gördük," diyor Rymer ve 2017 Açık 'a atıfta bulunarak, Spieth'in gece üç vuruşluk liderliği kaybettikten sonra, tarihte bir büyük turnuvanın son beş çukurunu beş-under par oynayarak Claret Jug'ı kazanan tek oyuncu olduğunu söylüyor.

"Şimdiye kadar gördüğüm herkes kadar kendine inanıyor ve bir meydan okuma geldiğinde bu onu rahatsız etmiyor. Bir meydan okumaya 'size ne kadar iyi olduğumu göstereyim' diye bakıyor ve çıkıp bunu başarıyor.

Peki Spieth ve Thomas'ı taklit ederek büyükler düzeyinde büyük şampiyonluklar kazanacak bir sonraki üniversiteli golfçü kim olacak?

East Lake Cup'ın ilk gününe bakılırsa, takım maçlı turnuvalardan önce sırasıyla erkekler ve kadınlar bireysel vuruş oyunu şampiyonluklarını alan Vanderbilt'ten Will Gordon ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Robynn Ree'ye göz kulak olmalısınız.

Oregon'dan 18 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisi Norman Xiong da Ağustos ayında golfün en eski üçüncü amatör şampiyonası olan ve geçmişte Tiger Woods, Jack Nicklaus ve Phil Mickelson gibi isimlerin kazandığı Western Amateur şampiyonluğunu kazanmasının ardından oyunun gelecekteki yıldızı olarak anılıyor.

Guam'da doğan ve Güney Kaliforniya'da büyüyen Xiong, 1899'da kurulduğundan bu yana Western'i kazanan ilk Oregon oyuncusu oldu ve zafer kazanan 2017 ABD Walker Cup takımının bir parçasıydı. Şu anda dünyada amatörler arasında altıncı sırada yer alıyor.

Brad Dalke henüz 12 yaşındayken Oklahoma için oynamaya karar verdi. Şu anda 20 yaşında ve belki de en çok Rory McIlroy'u bir bilek güreşinde yenmesiyle tanınıyor ancak ABD Amatör'deki ikinciliği ona hem 2017 Masters hem de ABD Açık'ta yer kazandırdı, ancak ikisinde de dereceye giremedi.

Illinois'den 21 yaşındaki Nick Hardy, 2015 ABD Açık'ı 52. sırada bitirerek dikkatleri üzerine çekerken, üniversiteden takım arkadaşı Dylan Meyer, bu yıl Mayıs ayında ülseratif kolit nedeniyle hastaneye kaldırılmasına rağmen, John Deere Classic'te yaşlılar arasında kendine yer buldu ve sadece iki atışla yarışı kaçırdı.

Atlanta'daki kadınlar sıralaması da daha az etkileyici değil.

Ree, Stanford ikilisi Albane Valenzuela (3 numara) ve Andrea Lee (5 numara) ile Arizona State'in İsveçli oyuncusu Linnea Strom (9 numara) gibi dünyanın en iyi 10 amatöründen üçünün yer aldığı yetenekli bir sahayı iki atış farkla geride tamamladı.

Bu Ree'nin üniversite düzeyindeki son etkinliği olabilir. Bu yıl katıldığı her turnuvayı ilk 10'da bitiren Ree, LPGA Q-School'un son aşamasına katıldı ve burada ilk 20'ye girmesi halinde gelecek sezon için profesyonel turnuva kartını garantileyecek.

19 yaşındaki Valenzuela halihazırda İsviçre'nin en iyi golfçüsü. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti ve aynı yıl Amerika Açık'ta dereceye girdi.

Los Angeles doğumlu 18 yaşındaki Andrea Lee ise şu anda ABD'de 20 yaş altı en iyi dereceye sahip oyuncu ve NCAA'de kadın golfünde Yılın Birinci Sınıf Öğrencisi seçilen ilk Stanford oyuncusu oldu.

'Ölümüne korkuyor'

Artık üçüncü yılında olan East Lake Cup, ikinci ve üçüncü günlerde takım maçlı oyun etkinliğine geçiyor.

Vanderbilt'in erkekler vuruş oyunundaki güçlü performansı onlara en üst sırayı ve Oregon ile yarı final karşılaşmasını kazandırdı; diğerinde ise son şampiyon Oklahoma ile Illinois karşı karşıya gelecek. Kadınlarda ise Stanford ile Arizona ve Northwestern ile Güney Kaliforniya karşı karşıya gelecek.

Tüm karşılaşmalar televizyondan canlı olarak yayınlanacak ve yorumcu Rymer bunun da bu oyuncuların büyükler turuna çıktıklarında kameralardan neden çekinmedikleri konusunda bir etken olduğuna inanıyor.

Golf Channel'a verdiği röportajda Rymer, "Üniversite golfü oynadığım dönemde televizyona çıkıp oynamak gibi bir fırsatımız yoktu," dedi.

"İlk kez çıkıp canlı yayında büyük bir etkinlikte oynadığınızda bu sizi rahatsız ediyor. Benim için bu Britanya Açık'tı ve ölümüne korkmuştum. Bir sonraki sefer biraz daha kolaydı ve ondan sonraki sefer yine biraz daha kolaydı.

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"Bence bugün kızların LPGA Tour'a, erkeklerin de PGA Tour'a çıkıp harika şeyler yapmalarının nedenlerinden biri de bu olabilir.

"Kameraların önünde rahat olma konusunda endişelenmelerine gerek yok."

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Kaynak: edition.cnn.com