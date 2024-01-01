Jonathan Majors'u suçlayan kişi New York'ta tutuklandı, hakkında dava açılmayacak

Kaynak, Majors'un eski kız arkadaşı Grace Jabbari'nin New York'ta kendi isteğiyle polise teslim olduğunu ve daha sonraki bir tarihte mahkemeye çıkması için kendisine masa başı cezası verildiğini söyledi. Suçlamaların ikisi de kabahat niteliğinde.

Jabbari ve avukatı, kovuşturulmayacak olan dava hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı. CNN Jabbari'ye ulaşamadı.

"Manhattan Bölge Savcılığı, Grace Jabbari'ye karşı açılan davayı kovuşturmaya değer bulmadığı için resmi olarak reddetmiştir. Manhattan Bölge Savcılığı sözcüsü Doug Cohen Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada, konunun artık kapandığını ve mühürlendiğini söyledi.

Majors'a karşı 21 Eylül'de açılan davada savcılık Jabbari'ye dava açmayı planlamadığını belirtmişti.

Majors, 25 Mart'ta Jabbari ile yaşadığı tartışmayla ilgili olarak saldırı ve ağır tacizle suçlanıyor. Majors, avukatı aracılığıyla kendisine yöneltilen ve şikayete göre "açık bir elle yüzüne vurarak ciddi bir acıya ve kulağının arkasında bir yırtılmaya neden olduğu" iddialarını reddetti.

CNN tarafından elde edilen mahkeme dosyalarına göre Majors, Haziran ayında Jabbari'ye karşı bir karşı şikâyette bulunarak Mart ayındaki aynı tartışmada onun tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

Çarşamba günü bir New York yargıcı Majors aleyhindeki davanın düşürülmesi talebini reddetti.

Majors'un duruşması 29 Kasım'da başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com