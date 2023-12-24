Jon Rahm gergin finalin ardından 'stresli' Meksika Açık'ı kazanmak için sinirlerine hakim oldu

Geçen yaz ABD Açık'tan bu yana PGA Tour etkinliği kazanamayan İspanyol oyuncu, Amerikalı Brandon Wu ve Tony Finau ikilisinin geç ataklarını atlatarak tek atışlık bir zafer elde etti.

Dünya 2 numarası Vidanta Vallarta'ya favori olarak geldi ve ilk üç turda sergilediği üstün performansla tahminleri doğruladı ve son güne iki vuruş farkla önde girerken yedi-under 64 ile açılış yaptı.

Rahm turnuva sonrası basın toplantısında "Perşembe ve Cuma günleri harika oynadım ve oyunumu inanılmaz bir şekilde kontrol ediyordum, hiçbir şey ters gidemezmiş gibi görünüyordu" dedi.

Ancak, final turuna Rahm'ın yedi atış gerisinde başlayan Wu ve Finau'nun Pazar günkü göz kamaştırıcı performansları, Rahm'ı gergin bir arka dokuzlu ile karşı karşıya bıraktı.

10'uncu delikte bir bogey yaptıktan sonra, 14'üncü delikteki birdie'nin iki yanındaki üç pars, Rahm'ın par-5 final deliğinde parlaması gerektiğini bıraktı. Rahm, başlama vuruşunu pütürlü alana doğru yapmasına rağmen, toparlanarak par yaptı, iki-under 69 ile bitirdi ve yedinci PGA Tour şampiyonluğunu perçinledi.

Rahm CBS'e verdiği demeçte, "Sonuna kadar oldukça stresli bir hafta sonuydu," dedi.

"Tee vuruşunda fade yapmam gereken bir par-5'te bu kadar stresli olacağımı düşünmemiştim ama sonunda başardım."

1 numaraya dönüş mü?

Meksika'daki zafer, Rahm'ın son altı profesyonel sezonunun her birinde en az bir galibiyet aldığı anlamına geliyor. 27 yaşındaki oyuncu dünya sıralamasında Scottie Scheffler'ı geride bırakmaya çalışıyor.

Amerikalı oyuncu Rahm'ı geride bırakarak zirveye yerleşti ve 2022'ye inanılmaz bir başlangıç yaparak beş turnuvada üç galibiyetin ardından geçen ay Masters'ta zafere ulaşarak kariyerinin ilk büyük şampiyonluğunu elde etti.

"Bu ilk galibiyeti elde etmek güzel bir duygu," diye ekledi Rahm. "Sezonun başlarında birkaç şansım vardı ama sonunu getiremedim. Bugün bir mücadele oldu ama başardım.

"Sondan başa doğru ilk zaferim. Sonu zor olsa da bunu alacağım" diye ekledi.

Rahm, 19 Mayıs'ta Southern Hills'te düzenlenecek PGA Championship'te Scheffler'ın yerini doldurma şansına sahip olacak ancak Rahm şampiyonlukların ötesinde bir etki yaratmayı da hedefliyor.

Kahramanı ve vatandaşı Seve Ballesteros'un mirası üzerine düşünen Rahm, Meksika'da oyunun gelişmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

"Onun [Seve] sayesinde oynuyorum ve bugünlerde çok daha büyük bir erişimimiz var, PGA Tour daha büyük bir tur haline geliyor ve sosyal medya ile dünya çapında yıldızlarız - geçmişte olduğundan daha büyük - ve Meksika'da da biraz etki yaratabileceğimi hissediyorum," dedi Rahm.

"Meksika'da golfün büyüdüğünü bile görebilirsiniz. Etkinliğin bu ilk edisyonunda buraya gelmek ve şampiyon olmak benim için gerçek bir onur."

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Kaynak: edition.cnn.com