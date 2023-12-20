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Jon Corzine Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 1, 1947

Doğum yeri: Willey's Station, Illinois

Doğum adı: Jon Stevens Corzine

Babası: Roy Allen Corzine Jr., çiftçi

Annesi: Nancy (Hedrick) Corzine, öğretmen

Evlilikleri: Sharon Elghanayan (2010-günümüz); Joanne Dougherty (1969-2003, boşandı)

Çocukları: Joanne Dougherty ile: Jennifer, Joshua ve Jeffrey

Eğitim: Illinois Üniversitesi, B.A., 1969; Chicago Üniversitesi, M.B.A., 1973

Askeri: Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Yedekleri, Çavuş, 1969-1975

Din: Metodist

Diğer Gerçekler

Görevdeyken bacağını kıran üçüncü New Jersey valisidir. Jim McGreevey 2002 yılında, Christie Whitman ise 1999 yılında bacağını kırmıştı.

Zaman Çizelgesi

1975 - Goldman Sachs için çalışmaya başladı.

1980 - Goldman Sachs'a ortak olarak atandı.

1994-1999 - Goldman Sachs'ın başkanı ve genel müdürü.

7 Kasım 2000 - Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na seçildi.

2001-2006 - New Jersey'i temsil eden Birleşik Devletler Senatörü.

8 Kasım 2005 - New Jersey valisi seçildi.

17 Ocak 2006-19 Ocak 2010 - New Jersey'in 54. valisi.

1 Temmuz 2006 - Eyalet yasama organı ile ofisi arasındaki bütçe çıkmazının ortasında hükümetin kapatılması emrini verdi. Kapanma 8 Temmuz'da sona erdi.

21 Aralık 2006 - Corzine eşcinsel sivil birliktelikleri yasallaştıran bir tasarıyı imzaladı.

12 Nisan 2007 - Bir trafik kazasında ağır yaralandı. Resmi raporlara göre Corzine'in şoförü 65 mil hızla gidilen bir bölgede 90 mil hızla gidiyordu ve Corzine emniyet kemeri takmıyordu.

17 Aralık 2007 - İdam cezasını yürürlükten kaldıran yasayı imzaladı.

3 Kasım 2009 - Cumhuriyetçi Chris Christie tarafından yeniden seçilme yarışında yenilgiye uğratıldı.

23 Mart 2010 - MF Global'in CEO'su olarak atandı.

31 Ekim 2011 - MF Global, 600 milyon dolardan fazla müşteri parasının kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından iflas başvurusunda bulundu.

4 Kasım 2011 - Corzine MF Global'den istifa etti.

Aralık 2011 - Corzine hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Tarım Komiteleri önünde birçok kez ifade vererek kayıp müşteri parasının nereye gittiğini bilmediğini iddia eder.

15 Kasım 2012 - Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Gözetim ve Soruşturmalar Alt Komitesi, Corzine'in riskli kararlarının müşteri fonlarının kaybına yol açtığını belirten bir rapor yayınladı.

4 Nisan 2013 - MF Global'in iflas kayyumu ve FBI'ın eski başkanı Louis Freeh, emtia ticareti yapan firmanın çöküşünden Corzine'i sorumlu tutan bir rapor yayınladı.

23 Nisan 2013 - Louis Freeh, Corzine ve MF Global'deki iki yardımcısı aleyhine, aldıkları riskli kararların şirketin iflasına ve müşterilerin paralarının kayıpları karşılamak için uygunsuz şekilde kullanılmasına yol açtığı gerekçesiyle dava açtı.

5 Kasım 2013 - Bir iflas yargıcı, yaklaşık 26.000 müşterinin MF Global'den toplam 1,6 milyar dolarlık kayıp yatırımlarının 100 sentini tahsil etmesine olanak tanıyacak bir kurtarma planını onayladı.

11 Mart 2014 - Corzine'in en küçük oğlu 31 yaşındaki Jeffrey Corzine intihar etti.

23 Aralık 2014 - New York federal mahkemesi MF Global Holdings'in 1.212 milyar dolar tutarında tazminat ve iştirakinin fonları kötüye kullanması nedeniyle 100 milyon dolar sivil ceza ödemesine karar verdi.

5 Ocak 2017 - ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu, bir federal mahkemenin Corzine 'in MF Global'in "müşteri fonlarının yasadışı kullanımı "ndaki rolü ve "müşteri fonlarının idaresini özenle denetlememesi" nedeniyle 5 milyon dolar ceza ödemesine karar verdiğini açıkladı.

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Kaynak: edition.cnn.com