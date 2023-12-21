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Jon Batiste kemik iliği naklinden önce Suleika Jaouad ile özel olarak evlendi

Jon Batiste uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Suleika Jaouad ile kısa süre önce evlendiğini açıkladı.

 and  Ksenia Johnson
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Suleika Jaouad ve Jon Batiste, 2021'deki Oscar töreninde, Şubat ayında evlendiler..aussiedlerbote.de
Suleika Jaouad ve Jon Batiste, 2021'deki Oscar töreninde, Şubat ayında evlendiler..aussiedlerbote.de

Jon Batiste kemik iliği naklinden önce Suleika Jaouad ile özel olarak evlendi

"Between Two Kingdoms" adlı kanser anı kitabının yazarı olan Jaouad, olayın kemik iliği naklinden hemen önce gerçekleştiğini söyledi. Kendisine ikinci kez lösemi teşhisi konmuştu.

"CBS Sunday Morning "e verdiği demeçte "Kemik iliği nakli için hastaneye yatırılmamdan bir gün önce evlendik" dedi.

Jaouad şöyle devam etti: "Sanırım çıkmaya başladığımız ilk haftadan beri evlenmek istediğimizi biliyorduk. Jon bana evlilik konusunu ilk kez o zaman açtı. Yani sekiz yıl geçirdik. Bu, bilirsiniz, acele verilmiş bir karar değil!"

İkilinin düğümü atmasında teşhisin aslında bir faktör olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bana dedi ki, 'Çok açık olmak istiyorum, bu teşhis yüzünden sana evlenme teklif etmiyorum. Yüzüğünü tasarlamam bir yılımı aldı. Bu yüzden zamanlamanın bununla hiçbir ilgisi olmadığını bil. Ama bilmeni istediğim şey, bu teşhisin hiçbir şeyi değiştirmediği. Sadece bu konuda kararlı olduğumu ve birlikte olmak istediğimizi daha da netleştirdi. Ancak kemik iliği naklinden önce bu kadar küçük bir zamanımız olduğunu fark ettiğimizde, bunu yapmaya karar verdik."

Düğünün "küçük" ama mükemmel olduğunu söyledi.

"Ve size söyleyeyim, kemik iliği nakli ünitesine bulutların üzerinde girdik. Çok mutluyduk, yaşadığımız bu güzel akşamdan dolayı sevgi ve pozitiflikle doluyduk. Ve gerçekten bunun bizi taşıdığına inanıyorum" dedi.

Pazar günü Batiste, en iyi müzik videosu ve yılın albümü de dahil olmak üzere beş Grammy Ödülünü evine götürdü.

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Kaynak: edition.cnn.com

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