Jokey Sonny Leon, Rich Strike'ın Kentucky Derbisini kazanmasına herkes kadar şaşırmış görünüyor

"Derbiyi, Kentucky Derbisini kazanabileceğine dair bir fikrim yoktu. Ama onunla ilgili çok iyi hislerim vardı" diyen Leon, Pazartesi günü CNN'den Brianna Keilar ve John Avlon'a konuştu. Leon atın yarışı ilk 10 arasında bitirebileceğini düşünüyordu, "ama bunu gerçekten yapabileceğini beklemiyordum. Vay canına. İnanılmaz" dedi.

Rich Strike, başka bir atın yarıştan çekildiği Cuma gününe kadar sahaya bile eklenmemişti. Rich Strike, 20 atlı koşuda en büyük şanssız adaydı.

Rich Strike'ın antrenörü Eric Reed Cumartesi günkü yarıştan sonra "her şeye rağmen" yarış için antrenmanlara başladığını söyledi. "Kimse yarışa girebileceğimizi düşünmüyordu."

Ancak bu yarış bir at yarışı efsanesine dönüştü.

Aslında bir kestane olan kara at, başlangıçta en arkada kaldı. Leon yavaş yavaş onu geçti ve ancak son saniyelerde Rich Strike liderliği ele geçirdi.

At, 20 numaralı kapının en dışından başlayarak en kötü pozisyona sahipti, ancak Leon bunu kendi avantajına kullandı.

"Arkalarını çok iyi görebiliyordum" diyen Leon, bu yüzden sakin ve konsantre kalarak açılışını aradı.

Venezuelalı jokey, Kentucky Derbisi'nde ilk kez ata bindiğini ve ilk kez 1. Derece bir yarış kazandığını söyledi.

"Ve sonra Kentucky Derbisi'ni kazandık," dedi. "Vay canına."

Triple Crown 'un bir sonraki ayağı 21 Mayıs'ta Baltimore, Maryland'de yapılacak Preakness Stakes ve ardından 11 Haziran'da Belmont Stakes olacak.

CNN'den Kevin Dotson ve Christina Maxouris bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com