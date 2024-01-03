John Travolta Olivia Newton-John'a saygılarını sunuyor

Aktör Instagram'da "Sevgili Olivia, hepimizin hayatını çok daha iyi hale getirdin" diye yazdı. "Etkiniz inanılmazdı. Seni çok seviyorum."

Newton-John ve Travolta, 1978 yılında "Grease" müzikalinde kötü çocuk Danny ve tatlı Sandy rollerini canlandırdıklarında uluslararası üne kavuşmuşlardı.

İkilisadece birkaç yıl önce, Florida, West Palm Beach'te Coral Sky Amphitheatre'da filmin şarkı söyleme ve soru-cevap oturumuna katıldıkları özel bir gece için rollerini yeniden canlandırdılar.

Newton-John kendine özgü sarı eteğini ve beyaz düğmeli hırkasını giydi. Travolta ise klasik bir deri ceket giymiş ve saçlarını geriye doğru taramıştı.

Newton-John o sırada Instagram'da, ikilinin 40 yıldan uzun bir süre önce filmi ilk kez çekmelerinden bu yana ilk kez kostüm giydiklerini yazdı.

Travolta anma mesajında "Yolun sonunda görüşeceğiz ve hepimiz yeniden bir arada olacağız" diye ekledi.

Mektubu imzaladı: "Seni gördüğüm andan itibaren ve sonsuza dek seninim! Senin Danny'n, senin John'un."

CNN'den Leah Asmelash bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com