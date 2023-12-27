Öne çıkan hikayeler

John Surtees: Motor sporları yarış efsanesinin yasını tutuyor

Surtees hastalandıktan sonra hastanede öldü

En iyi sürücülerden biri olarak selamlandı

F1 ve motosiklet dünya şampiyonlukları kazandı

Motor sporları dünyası, Cuma günü 83 yaşında hayata veda eden, çok yönlü en büyük yarışçılarından biri olan John Surtees'i saygıyla andı.

İngiliz sürücü hem dört teker hem de iki teker üzerinde dünya şampiyonluğu kazanan tek kişidir.

Surtees'in 1964 yılında Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı İtalyan takımı "Ferrari en büyük pilotlarından birini kaybetti" dedi.

İngiliz pilot, bir başka İtalyan takımı MV Agusta ile 500cc kategorisinde dört ve 350cc kategorisinde üç dünya şampiyonluğu kazandığı parlak bir motosiklet kariyerinin ardından 1960 yılında F1'e geçti.

Altı F1 yarış zaferinden dördü Ferrari'deki üç yıllık görevi sırasında geldi ve burada 1963 ve '65 Dünya Spor Otomobil Şampiyonası şampiyonluklarına da katkıda bulundu.

F1'in resmi internet sitesinin bildirdiğine göre, Surtees geçen ay solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ailesi yanındayken hayatını kaybetti.

Ailesi yaptığı açıklamada, "Böylesine inanılmaz, nazik ve sevgi dolu bir adamı kaybetmenin derin yasını tutuyor ve onun muhteşem hayatını kutluyoruz" dedi.

"Kendisini zirvede zorlamaya devam eden ve sonuna kadar savaşmaya devam eden biri olarak çok gerçek bir örnek oluşturdu."

Surtees'in oğlu Henry 2009 yılında bir Formula 2 yarışı sırasında hayatını kaybetmiş ve babası onun adına bir hayır kurumu kurmuştu.

F1 web sitesi, Surtees'in eşi Jane ve kızları Leonora ve Edwina tarafından hayatta bırakıldığını belirtti.

Eski dünya şampiyonu Damon Hill, toplam 111 F1 yarışında pilotluk yapan Surtees'i "gerçek bir büyük motor sporları efsanesi" olarak tanımladı.

Ferrari'den ayrıldıktan sonra yeni kurulan Honda takımına katılan Surtees, İtalya Grand Prix'sinde önemli bir zafer kazanmış ve 1967 sezonunu dördüncü sırada tamamlamıştı.

Eski F1 pilotu olan televizyon programcısı Martin Brundle, 2016 Kraliçe'nin onur listesinde CBE ile ödüllendirilen Surtees'in şövalye ilan edilecek kadar uzun yaşamadığından yakındı.

Surtees hayatının son dönemlerinde bile F1 yarışlarının ve Goodwood Festival of Speed gibi motor sporları etkinliklerinin düzenli bir ziyaretçisiydi.

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Kaynak: edition.cnn.com