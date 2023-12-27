John Stones Şampiyonlar Ligi finalinin Manchester City için sadece bir 'başlangıç' olduğuna inanıyor

Rahat yapıları, Manchester'ın mavi yarısından bir Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk takım olarak hissettikleri baskıyı yalanlıyor.

John Stones, CNN'den Darren Lewis ile Cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynanacak maçın önizlemesini yapmaya çalışırken, City'nin savunma oyuncusu takım arkadaşları Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Nathan Ake tarafından fotomuhalefete uğruyor.

"Burada röportaj yapamam çocuklar," diye gülüyor.

Dışarıdan bakıldığında bu Şampiyonlar Ligi finali Pep Guardiola'nın Manchester'da geçirdiği beş yıllık sıkı çalışmanın doruk noktası gibi görünebilir ama oyuncular kesinlikle farklı hissediyor.

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"Bunun bir başlangıç olduğunu söylemek isterim," diyor Stones. "Bence kulüp olarak bizim için, oyuncular olarak bizim için bir sonraki adımı atmak ve tarih yazmak çok önemli, daha önce hiç yapılmamış bir şey ve ben bunu her yıl söylüyorum, doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz, ilerlemeye devam ediyoruz ve ileriye doğru doğru adımlar atıyoruz, ki bu çok önemli.

"Bence bir takım olarak gelişiyoruz ve bence pastanın üzerindeki krema Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ama bence geriye dönüp kendimize de bakmalıyız... ne kadar gurur duymamız gerektiğine bakmalıyız.

"Yapmamız gereken ve hepimizin ulaşmayı arzuladığı bir şey Şampiyonlar Ligi finali. Buraya geldiğimden beri iki kez çeyrek finale çıktık. Kulüp tarihinde iki kez yarı final oynadık, şimdi bir sonraki adıma geçtik ve bu kupayı kaldırmak ve böylesine olağanüstü bir sezonu, bu kadar çok koşulda bitirmek bir rüyanın gerçekleşmesi olurdu."

'Kendimle son derece gurur duyuyorum'

Stones, yaz transferlerinden Ruben Dias ile birlikte savunmanın göbeğinde müthiş bir ortaklık kurdu - City, Premier Lig'deki zafer dolu sezonunu ligin en iyi savunma performansıyla tamamladı - ve şu anda Guardiola'nın takım kağıdındaki ilk isimlerden biri.

Ancak durum her zaman böyle olmadı.

Stones 2019-20 sezonunun büyük bölümünde form bulmakta zorlandı ve kötü performansları onu hem City hem de İngiltere milli takımı için düşürdü.

Dias'ın geçen yaz gelişi, Stones'un Manchester'da kalışının sonunu getirecek gibi görünüyordu ve birçok kişi Guardiola'nın yeni imzasının yanında Aymeric Laporte'yi oynatmayı tercih edeceğini öne sürdü.

Stones'un kariyerini yeniden canlandırmayı başarması ve bu sezon City'nin savunmasının temel taşlarından biri haline gelmesi onun zihinsel dayanıklılığının bir göstergesi. 26 yaşındaki oyuncunun yeniden dirilişi, son kaptanlığını kazanmasından 16 ay sonra, Mart ayındaki Dünya Kupası elemeleri için İngiltere kadrosuna çağrılmasını bile sağladı.

Stones formunun yükselişinin arkasındaki ilhamı "Sanırım kendime kanıtlamak için, başka kimseye değil, kendime yapabileceğimi kanıtlamak için" diyor. "Bulunduğum yerde olmayı hak ettiğimi.

"Burada olabileceğimi kendime ve takım arkadaşlarıma kanıtladım, bilirsiniz, onlara göstermek ve takıma neler kattığımı göstermek istiyorum ve içinde olmak istemediğim ya da hiçbir futbolcunun içinde olmak istemeyeceği bir durumdan çıkmak zorundaydım, oynamamak ya da takıma ya da kulübe katkıda bulunmamak.

"Uzaklara gittim ve her şeyi gözden geçirdim ve takıma geri dönmek için çok mücadele ettim ve bu da onların iyi oynaması ve istikrarlı bir şekilde oynamasıyla birlikte geldi. Kendimle son derece gurur duyuyorum ama bunu diğer insanlar ve takım arkadaşlarım olmadan yapamazdım ve bence yıllar boyunca bu kadar başarılı olmamızın nedeni de bu."

"Ancak sezon sonunda geriye dönüp baktığımda şimdiden iki kupa kazanmış, bir yarı finale [FA Cup] ve bu hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde bir başka finale ulaşmış olmak [kişisel olarak] son derece gurur duyduğum bir şey."

Büyüklerden biri

Stones'un formunu yeniden keşfetmesinde Guardiola'nın payı olduğu sık sık dile getirilse de City menajeri bunun tamamen oyuncusunun kendini geliştirme arzusundan kaynaklandığı konusunda her zaman ısrar etti.

Oyuncularla kurduğu yoğun ilişkiyle tanınan İspanyol teknik adam, tüm zamanların en iyi menajerlerinden biri olarak kabul ediliyor ancak haksız ya da başka türlü olsun, süregelen tek eleştiri 2012'de Barcelona'dan ayrıldığından beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması oldu.

Bayern Münih'te üç sezon geçiren Guardiola'nın takımı her seferinde yarı finalde elendi ve City'deki önceki dört sezonunda da çeyrek finalden öteye gidemedi.

50 yaşındaki teknik adam bazen Şampiyonlar Ligi'nde kritik anlarda taktiklerini fazla düşünmekle suçlanıyor, bu da çoğu zaman kendi takımının aleyhine oluyor ancak Stones Guardiola'nın oyunun en iyi teknik direktörlerinden biri olduğuna "%100" inanıyor.

"Pek çok harika teknik direktörüm oldu" diyor. "Ne yazık ki Roy Hodgson, Roberto Martinez, Everton'da kısa bir süre David Moyes ile birlikte çalıştım, liste uzayıp gidiyor, Barnsley'deki günlerime kadar.

"Ancak [hepsi] kendi tarzlarında harika menajerler ve sanırım bu, tek bir menajerle geçirdiğim en uzun süre, bu yüzden [onun] ne kadar adanmış olduğunu, kazanma zihniyetinin nasıl ortaya çıktığını görüyorum.

"Bence onun zihniyeti size tarif edemeyeceğim bir şey, kazanma zihniyeti, gelişme arzusu, nasıl daha iyi olacağımıza dair düşünce süreci ya da yeni şeyler denemek ve bunları oyuncular olarak bize uygulamak" diye ekliyor Stones.

"Bence onun geçmişi kendi adına konuşuyor ve böyle bir geçmişe sahip, orada bulunmuş ve bir şeyler yapmış bir teknik direktörle çalıştığınızda ona hemen saygı duyuyorsunuz. Onu dikkatle dinliyorsunuz çünkü onun yaşadığı deneyimi satın alamazsınız ve biz de bundan faydalanmak ve özellikle de bu hafta sonu gibi büyük maçlarda dersler çıkarmak istiyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com