John McEnroe siz uyuyana kadar size tenis kurallarını okumak istiyor

Bazı sesler sadece "rahatlama" diye bağırır.

Ve şimdi, bu son seçenek sizi uyutmak ya da stresli bir günün ardından omuzlarınızdaki yükü almak için mevcut.

Korttaki agresif tavırları ve dört kelimelik ünlü sloganıyla tanınan efsanevi Amerikalı tenis yıldızı McEnroe, dinleyicilerin uykuya dalmasına yardımcı olmak amacıyla tenis kurallarını içeren bir ses kaydı yayınladı. Ve evet, ciddiyiz.

"Başlamadan önce bir an arkanıza yaslanın ve rahatlayın, gözlerinizi hafifçe kapatın," diye talimat veriyor sık sık raket kırma patlamaları ve görevlilere yönelik küfürlü atıp tutmalarıyla tanınan eski profesyonel. "Kendinizi rahat bir çim kortta dinlenirken, yaz meltemi eserken ve uzaktan kuş sesleri gelirken hayal edin" diye ekliyor.

Kimsenin istemediği sesli kitap Perşembe günü, farkındalık ve rahatlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış kayıtlar ve şarkılar olan bir dizi "Uyku Hikayesi" barındıran popüler Calm uygulamasında yayınlandı.

McEnroe'nun puanlama kuralları, ekipman düzenlemeleri ve spor hakkında duymak isteyeceğiniz diğer her şey hakkında derinlemesine bilgi vermesini içeriyor.

Ve bu oldukça büyük bir girişim - en son ITF kural kitabı 31 bölüm ve 11 ek ile 45 sayfa uzunluğunda.

"Tenis oyununu seviyorum. Kurallar ve doğru uygulandıklarından emin olmak konusunda çok titizim," diye açıklıyor McEnroe "Ama cidden, tenis kuralları" başlıklı kayıtta.

"Zaman zaman oyun hakkında biraz öfkelenebildiğim bir sır değil, bu da genellikle bir ya da iki hakeme fikrimi söylememle sonuçlanıyor. Yani, ciddi olamazlar," diye ekliyor alametifarikası olan tatlı ses tonuyla.

"Bu Uyku Hikayesi sadece tenis hayranlarının huzursuz ruhlarını yatıştırmak için değil, aynı zamanda unutmuş olabileceğiniz veya hiç bilmediğiniz tüm tenis kurallarını hatırlatmak için tasarlandı."

McEnroe uzun tenis kariyeri boyunca üç Wimbledon ve dört ABD Açık şampiyonluğu kazanmış, ardından İngiliz ve ABD televizyonlarında televizyon analisti olarak çalışmıştı.

McEnroe'nun rahatlama kasetlerine yönelmesi pek olası görünmese de, dinleyicilerini bilinçsiz bir duruma sokmayı deneyen ilk ünlü o değil.

Matthew McConaughey, Calm'ın en yüksek profilli kazanımı oldu ve aktör Stephen Fry gibi diğer ünlülere katılarak hizmet için bir Uyku Hikayesi okudu.

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Kaynak: edition.cnn.com