John Malkovich olmamak: Aktör tarihin en ünlü figürleri gibi poz veriyor

Fotoğrafçı, Annie Leibovitz'in John Lennon ve Yoko Ono fotoğrafı, Alberto Korda'nın Che Guevara portresi ve Arthur Sasse'nin Albert Einstein'ın dilini çıkarırkenki görüntüsü gibi modern tarihin en ikonik karelerinden bazılarını yeniden yaratmak için yola çıktı.

Miller, uzun süredir arkadaşı olan ve birlikte çalıştığı John Malkovich'ten projeye katılmasını istedi. İkili 2014 ve 2017'de iki seans boyunca, Hollywood aktörünün Salvador Dalí'den Abraham Lincoln'e kadar çeşitli tarihi figürler olarak poz verdiği 60'tan fazla fotoğraf çekti.

Serinin tamamı, ABD'de ilk kez, New Orleans'taki Mac-Gryder Gallery'de, kentin yıllık Sanat İçin Sanat etkinliğinin bir parçası olarak sergilenecek.

John Malkovich tarihin en ünlü figürleri olarak poz veriyor

Miller ve Malkovich 20 yılı aşkın bir süre önce, her ikisi de ünlü Chicago tiyatro topluluğu Steppenwolf için çalışırken tanıştılar. Miller bir telefon röportajında, çok geçmeden kimyalarının uyuştuğunu fark ettiklerini söyledi.

"John benim ilham perim oldu," diye açıklıyor Miller, "O her şeye açık biriydi. Portre için aklıma gelen hiçbir fikre 'hayır' demedi - ve muhtemelen şu anda birlikte yaptığımız 200'den fazla portre var."

Bu seri fikri Miller'ın aklına 2013 yılında, kanserden kurtulmaya çalıştığı dönemde gelmiş. "Düşüncelerimle çok zaman geçirdim ve akıl hocalarımı, benden önce gelen ve kendilerinden bir şeyler öğrenebildiğim tüm bu harika fotoğrafçıları düşünmeye başladım" diyor.

"Yatağımda yatarken, iyileşirken, neredeyse gözlerimi kapatabiliyordum ve bu görüntüler aklıma geliyordu, çünkü kafamın içinde çok yer etmişlerdi. Bunlar öyle fotoğraflar ki, bir müzede ya da galeride asılı olarak gördüğünüzde dizlerinizin bağı çözülüyor."

Miller, yeniden canlandırmayı umduğu ünlü kareleri araştırmaya başladı ve kıyafetler, aksesuarlar ve kullanılan ekipmanlar da dahil olmak üzere orijinal eserlerin her ayrıntısını inceledi. Öznelerin kim olabileceğini düşünürken, Malkovich'te karar kılmadan önce birkaç kez etrafından dolaştı.

"Gerçekten de tüm olasılıkları gözden geçirdim," diye hatırlıyor. "Her çekimi farklı bir aktörle mi yapsam diye düşünmeye başladım. Başka aktörler de düşündüm, Willem Dafoe, Sean Penn - ama John'la öyle bir repertuarımız vardı ve onun dehasına o kadar alışmıştım ki benim için başarılı olacağını biliyordum."

Programlarını denk getirmek kolay olmadı - Miller dünyanın en iyi reklam fotoğrafçılarından biri ve Malkovich sadece bir film yıldızı değil, aynı zamanda üretken bir tiyatro oyuncusu. Birlikte geçirdikleri kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için Miller bir günde altı çekim ayarladı ve Malkovich geldiğinde her şeyin saat gibi işlemesi için stüdyoyu titizlikle hazırladı.

"Böyle bir anda, bir adam karakterin içine bu kadar girmişken yapmak istemeyeceğiniz şey, ışıklarla ve çalışmayan şeylerle uğraşmaya başlamaktır, bu yüzden her şeyi gerçekten iyi planlamanız gerekir. Ona tıpkı yıldızlar gibi davranmalısınız: Marilyn sete girdiğinde, bilirsiniz, birkaç dakikanız vardır!"

Ve karakterin derinliklerine girdi. Miller, Malkovich'in stüdyoya girişini, makyaj koltuğuna oturuşunu, kıyafetlerini ve protezlerini giyişini izlerken bir dönüşüme tanık olduğunu söylüyor.

"O kadar derine indi ki neredeyse John Malkovich bedenini bırakıp başka bir bedene girdi. Marilyn Monroe oldu. Winston Churchill oldu. Ve bu bir 'vay canına' anıydı," diyor fotoğrafçı. "Sonra, aynı dönüşüm o karakterden çıkıp John Malkovich'e geri döndüğünde de gerçekleşiyordu. Arada beş ya da on saniyelik bir duraklama oluyordu ki bu neredeyse ürkütücüydü."

Miller da orijinal fotoğrafçıların kullandığı ışık koşullarını özenle yeniden yaratırken karaktere büründü. "Onu hangi fotoğrafçı çekiyorsa ben de o oldum" diye hatırlıyor. "David Bailey oluyordum, Albert Watson oluyordum, Annie Leibovitz oluyordum. Yani artık Sandro ve John değildik... O koltuğa oturduğu anda, benim setimde hangi karakter olacaksa o oluyordu."

Serginin, bir kuklacının John Malkovich'in kafasında bir geçit keşfederek yabancıların onun bedenine girmesine izin verdiği "Being John Malkovich" filminin 20. yıldönümüne denk gelmesi de manidar. Ancak Miller, filmin fotoğraf serisi için hiçbir zaman bir ilham kaynağı olmadığını söyledi: "Bunu hiç düşünmedim bile. En sevdiğim filmlerden biridir, çok severim ama üzerimde hiçbir etkisi olmadı."

Miller, saygı duruşunda bulunduğu bazı fotoğrafçılardan aldığı geri bildirimlerin tamamen olumlu olduğunu söylüyor. Aramızdan ayrılanlar içinse bir dileği var: "Umuyorum ki belki de yukarıdan bana bakıp 'Teşekkürler Sandro. İyi iş çıkardın' derler."

Malkovich, Malkovich, Malkovich: Fotoğraf Ustalarına Saygı sergisi 5 Ekim 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında New Orleans'taki Mac-Gryder Gallery'de görülebilir.

Üstteki resim: Meryl Streep rolündeki John Malkovich, Annie Leibovitz'in 1981 tarihli portresini yeniden canlandırıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com