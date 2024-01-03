John Daly PGA Şampiyonası'nda hayatı dolu dolu yaşıyor

56 yaşındaki oyuncu Perşembe günü 2022 PGA Şampiyonası'nın açılış turunun yıldızlarından biriydi ve gelenek olduğu üzere yeşil üstünü ve abartılı pantolonunu giydi.

Daly ilk turda başlama vuruşunu yapan ilk grupta yer aldı ve iyi bir başlangıç yaparak birinci ve beşinci delikleri sayıya çevirerek liderlik tablosunun zirvesine yaklaştı.

Sahada gezinmek için bir araba kullanan Daly, 18 delikte ilerlerken birden fazla sigara içti.

Her ne kadar son beş çukurda dört batırması da dahil olmak üzere arka dokuz çukurda sıralamada gerilemiş olsa da 1991 PGA Şampiyonası galibi Southern Hills Country Club'da Oklahoma güneşi altında başarılı bir gün geçirdi.

Golfün en renkli kişiliklerinden biri olan Daly, ilk raundunun ardından en "John Daly" tarzında kutlama yaptı.

Diğer rakipleri dinlenirken ya da sahada küçük değişiklikler yaparken, Daly hak ettiği dinlenmeyi ve yemeği alıyordu.

Instagram hesabından Tulsa Hooters zincirinin önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Daly, "Tulsa Hooters aileme uğrayıp onları görmekten ve bana biraz kanat ısmarlamaktan mutluluk duyuyorum!" dedi.

İki kez büyük ödül kazanan oyuncu akşamın ilerleyen saatlerinde bir kumarhanede slot makinelerinin keyfini çıkarırken bile görüldü.

Daly Cuma günkü ikinci tura iki üzeri par ile lider Rory McIlroy'un yedi atış gerisinde başladı, ancak 56 yaşındaki sporcunun 76'lık turu dört üzeri sınırını kaçırmasını sağladı.

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Kaynak: edition.cnn.com