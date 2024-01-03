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John Daly PGA Şampiyonası'nda hayatı dolu dolu yaşıyor

Konu hayatını kendi bildiği gibi yaşamaya geldiğinde, kimse bunu John Daly kadar iyi yapamaz.

 and  John Stellmacher
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Justin Thomas, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Tulsa, Oklahoma'da düzenlenen 2022 PGA Şampiyonası'nın....aussiedlerbote.de
Justin Thomas, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Tulsa, Oklahoma'da düzenlenen 2022 PGA Şampiyonası'nın final turunda üçüncü playoff çukuru olan 18. green'de kazanma vuruşunu yaptıktan sonra Wanamaker Kupası ile kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

John Daly PGA Şampiyonası'nda hayatı dolu dolu yaşıyor

56 yaşındaki oyuncu Perşembe günü 2022 PGA Şampiyonası'nın açılış turunun yıldızlarından biriydi ve gelenek olduğu üzere yeşil üstünü ve abartılı pantolonunu giydi.

Daly ilk turda başlama vuruşunu yapan ilk grupta yer aldı ve iyi bir başlangıç yaparak birinci ve beşinci delikleri sayıya çevirerek liderlik tablosunun zirvesine yaklaştı.

Justin Thomas 18. delikteki galibiyet vuruşuna caddie Jim

Sahada gezinmek için bir araba kullanan Daly, 18 delikte ilerlerken birden fazla sigara içti.

Her ne kadar son beş çukurda dört batırması da dahil olmak üzere arka dokuz çukurda sıralamada gerilemiş olsa da 1991 PGA Şampiyonası galibi Southern Hills Country Club'da Oklahoma güneşi altında başarılı bir gün geçirdi.

Golfün en renkli kişiliklerinden biri olan Daly, ilk raundunun ardından en "John Daly" tarzında kutlama yaptı.

Diğer rakipleri dinlenirken ya da sahada küçük değişiklikler yaparken, Daly hak ettiği dinlenmeyi ve yemeği alıyordu.

Instagram hesabından Tulsa Hooters zincirinin önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Daly, "Tulsa Hooters aileme uğrayıp onları görmekten ve bana biraz kanat ısmarlamaktan mutluluk duyuyorum!" dedi.

Will Zalatoris 18. green'deki vuruşuna tepki veriyor ve üç delikli playoff için Justin Thomas ile karşı karşıya geliyor.

İki kez büyük ödül kazanan oyuncu akşamın ilerleyen saatlerinde bir kumarhanede slot makinelerinin keyfini çıkarırken bile görüldü.

Daly Cuma günkü ikinci tura iki üzeri par ile lider Rory McIlroy'un yedi atış gerisinde başladı, ancak 56 yaşındaki sporcunun 76'lık turu dört üzeri sınırını kaçırmasını sağladı.

Rory McIlroy, üzerinde kızının adının yazılı olduğu bir bileklik takarak golf topunu dördüncü tee'ye yerleştiriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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