Joel McHale 'Community' filmini 'gerçekleşen bir rüya' olarak nitelendiriyor

"Entertainment Tonight "a konuşan aktör, internette "altı sezon ve bir film" hashtag'ini destekleyen pek çok dizi izleyicisinin dileği olan film hakkında konuştu.

"Filmi çoktan çektik! Üç bölümü de çektik - Hobbit gibi," dedi McHale şakayla karışık. "Gerçekten, bu bir rüyanın gerçekleşmesi."

McHale, reytinglerle mücadele eden ve eleştirmenlerce beğenilen dizide Jeff Winger'ı canlandırmıştı.

Prömiyeri 2009'da NBC'de yapılan dizi iki kez iptal edildikten sonra 2015'te Yahoo! Screen'de sona erdi.

McHale, "İki kez iptal edilen bir dizinin şimdi [filminin çekileceğine] inanamıyoruz" dedi. "Altı Sezon ve Bir Film' hashtag'i gerçekten de gerçekleşti!"

Bir devlet üniversitesindeki yaşamı konu alan dizide Donald Glover, Chevy Chase, Allison Brie, Dani Pudi ve Yvette Nicole Brown rol alıyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com