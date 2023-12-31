Joel Embiid NBA'in bireysel parıltılı gecesinde 50 sayılık bir patlama yaptı

Yıldız pivot, Wells Fargo Center'da kendi taraftarlarının önünde sergilediği etkileyici performans sırasında 23'te 17 saha içi ve 17'de 15 serbest atış çizgisi isabetiyle oynadı, 12 ribaund aldı ve iki asist yaptı.

Dört kez NBA All-Star seçilen Embiid, bu Ocak ayında sadece bir kez 30 sayının altında skor üretti - Sixers'ın Boston Celtics'i yendiği maçta 25 sayı atmıştı.

ESPN Stats and Info'ya göre 27 dakika üç saniyelik çılgınlığı, şut saati döneminin başlangıcı olan 1954-55'ten bu yana 50 sayı, 10 ribauntluk bir maçta oynadığı en az dakika oldu.

Mo Bamba kariyerinin en yüksek 32 sayısına ulaştı - NBA'in en kötü 8-38 sezon derecesiyle Doğu Konferansı'nın dibine demir attı - ancak Embiid ve Sixers'ın 26-18'e yükselmesini engelleyemedi.

Takım arkadaşı Tyrese Maxey, Embiid'in performansı hakkında gazetecilere "Hayranıydım, izlemek harikaydı," dedi.

"Bu noktada hiç şaşırmadım. Benchte Charlie [Brown Jr.] ve Myles [Powell]'ın yanında oturuyordum ve onlar 'Bu adam ilk çeyrekte 20 sayı attı, 50 sayı atabilir' diyorlardı ve ben de 'Evet, muhtemelen atacak' diyordum.

"Gözlerindeki bakışı gördüm - maçın başından itibaren kilitlenmiş ve gitmeye hazır görünüyordu. MVP adayı olmasının bir sebebi var."

Sixers baş antrenörü Doc Rivers da benzer şekilde "inanılmaz" yıldızına övgüler yağdırdı ve gösterisini "her yönden baskın" olarak nitelendirdi.

O anın adamı için bu, dünyanın en iyi oyuncusu olma hedefinin bir parçasıydı.

Embiid, "Oynayabileceğim en iyi seviyede oynamaya çalışıyorum ve bu da dünyanın en iyi oyuncusu olmak demek," dedi.

"Kazanmamız için her gece o adam olmam gerekiyor."

Jokić ve Dončić patladı

Embiid'in insanüstü performansı olmasaydı, NBA'de bireysel dehanın yaşandığı başka bir gecede manşetler Nikola Jokić veya Luka Dončić'e gidebilirdi.

Jokić 49 sayıyla kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken 14 ribaund ve 10 asistle Denver Nuggets'ı (23-20) Los Angeles Clippers'a (22-24) karşı 130-128'lik heyecan verici bir uzatma galibiyetine taşıdı.

Sırp oyuncu maçın bitimine 1.9 saniye kala Aaron Gordon'a maç kazandıran üçlüğün asistini yaparak üst üste üçüncü triple-double'ını yaptı.

Nuggets baş antrenörü Michael Malone gazetecilere "Bazen büyük bir oyuncunun takımını galibiyete taşıdığını görürsünüz," dedi.

"Nikola'nın benim için MVP olmasının nedeni de bu, size her şekilde istediğini veriyor ve onu izlemek çok eğlenceli.

"Heyecanlandığında, göğsünü yumrukladığında ve çığlık attığında - adamım, buna bayılıyorum, meşgul ve duygusal bir Nikola Jokic görmeye bayılıyorum."

Bu arada Dončić sezonun en iyi 41 sayısını atarak Dallas Mavericks'i (26-19) Toronto Raptors (21-21) karşısında 102-98'lik galibiyetle üst üste dördüncü galibiyetine taşıdı.

Sloven oyuncu 14 ribaunt aldı ve yedi asist yaptı, maçın sonlarında attığı kritik üçlükle de Mavericks'in son on maçındaki dokuzuncu galibiyetini almasını sağladı.

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Kaynak: edition.cnn.com