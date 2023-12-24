Joe Musgrove, San Diego Padres'in New York Mets'e karşı aldığı 6-0'lık kesin galibiyetin ardından NLDS'ye geçerken kulak muayenesine tabi tutuldu

Altıncı devrenin sonunda Mets menajeri Buck Showalter, kulaklarının parlak olduğunu fark ettikten sonra hakemlerden oyunu durdurmalarını ve Musgrove'un yapışkan madde kullanıp kullanmadığını kontrol etmelerini istedi.

Ancak sağ elini kullanan oyuncunun yüzü, eldiveni ve şapkası kontrol edildikten sonra şüpheli bir şeye rastlanmadı.

"Sanırım topu döndürmeme yardımcı olan bir tür madde olup olmadığını kontrol ediyordu. Bunu daha önce de görmüştüm," dedi Musgrove daha sonra gazetecilere.

"Olayın olduğu anda oyuna çoktan adapte olmuştum, tüm atışlarım iyiydi," diye ekledi. "İşimi yaptığımı hissediyordum, bu yüzden neredeyse içime ateş etmesine izin verdim."

Musgrove Pazar günü Citi Field'da oynanan maçta yedi vuruşta sadece bir vuruşa izin verdi ve beş vuruş yaptı. Musgrove, Major League tarihinde sezon sonrası kazananın her şeyi alacağı bir maçta yedi vuruş yapıp tek vuruşa izin veren ilk atıcı oldu.

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Padres bundan sonra Salı günü başlayacak beş maçlık NLDS'de Los Angeles Dodgers ile karşılaşacak.

Mets menajeri Showalter, madde kontrolü hakkında sorulan soruya "sevdiğini" söyledi. Musgrove'un bir atıcı olduğunu ancak "yedek kulübesinde çok fazla bilgi aldığını" ve "New York Mets için en iyi olanı yapmakla görevlendirildiğini" söyledi.

"Spin oranları ve farklı şeylerin" kendisini kontrol çağrısı yapmaya ittiğini de sözlerine ekledi, ardından Mets taraftarları Musgrove'a "hileci" tezahüratları yöneltti.

Padres menajeri Bob Melvin ise soruşturma açılması kararını sorguladı.

"Benim sorunum Joe Musgrove'un karakterli bir adam olması" dedi. "Onun karakterini sorgulamak - bana göre - benim sorun yaşadığım kısım bu. Herkese Joe Musgrove'un tanıdığım herhangi bir atıcı ya da oyuncu kadar dürüst olduğunu söylemek için buradayım."

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Kaynak: edition.cnn.com