Joe Flacco, Elijah Moore'un sakatlığının gölgesinde kalan galibiyette Cleveland Browns'ın play-off'a kalmasına yardımcı oldu

Browns, Perşembe Gecesi Futbolu'nda Jets'e karşı aldığı galibiyetin ardından 2020'den bu yana ilk kez, 1999'dan bu yana ise üçüncü kez sezon sonrası turnuvaya katılacak.

Ancak Cleveland'ın galibiyeti, Browns'ın geniş alıcısı Elijah Moore'un korkutucu bir kafa travması geçirdikten sonra oyundan erken çıkmasıyla gölgelendi.

İkinci çeyreğin sonlarına doğru meydana gelen olayda Moore, Jets defans oyuncusu C.J. Mosely tarafından yere düşürüldü ve kafası çime sert bir şekilde çarptı.

23 yaşındaki oyuncu darbenin ardından sahada yatarken başı ve elleri istemsiz bir şekilde seğiriyordu. Cleveland sağlık personeli Moore'a hemen müdahale etti ve kısa bir gecikmenin ardından kendi gücüyle saha kenarına yürüyebildi.

Takımın sağlık çadırında değerlendirildikten sonra Moore, Amazon Prime yayınında takımın soyunma odasına doğru yürürken gösterildi. Takım muhabiri Doc Louallen'e göre daha sonra kafa travması nedeniyle oyun dışı kaldı.

Flacco'nun sıcak serisi

Eğer Browns'ın playofflara kalması olası bir hikaye değilse, bunu oyun kurucu pozisyonunda Flacco varken yapması düşünülemez bir hikaye olmalıydı.

Tecrübeli oyuncu bu sezona kanepede başladı ancak Cleveland'ın oyun kurucu seçeneklerinin sakatlık sorunlarıyla boğuşması nedeniyle Flacco'ya NFL'e dönme şansı verildi.

Sahalara döndüğünden bu yana hiçbir oyun kurucu Flacco'dan daha fazla yarda ya da daha fazla touchdown yapamadı ve Flacco'nun sıcak serisi Perşembe günü de devam etti.

38 yaşındaki oyuncu üst üste dördüncü maçta da 300 pas yardası barajını aşarak maçı 309 pas yardası ve üç touchdown ile tamamladı.

Eski takımına karşı oynayan Flacco tam bir şov yaptı - Jets'e karşı 34 maçta 300 yardadan fazla atan ilk oyun kurucu oldu.

Browns şimdi Flacco'nun oyun kurucu olarak başladığı 4-1'lik bir rekora sahip.

"Bunu en başından beri söylüyorum. Bu şehir inanılmazdı, takım arkadaşlarım beni bu futbol takımına kabul etme konusunda inanılmazdı. Her şey harikaydı ve buraya gelip iyi futbol oynayabilmek her şeyi çok daha özel kılıyor," dedi Flacco maçtan sonra gazetecilere.

'İnanılmaz bir atmosfer'

Maçın sonucu neredeyse devre arasına kadar belirlenmişti. Browns ilk iki çeyrekteki etkileyici performansının ardından devre arasına 34-17 önde girdi.

Flacco iki touchdown için koşucu Jerome Ford'u buldu. Bu sayılardan ikincisi Ford'un Flacco'nun kısa pasını aldıktan sonra yaptığı inanılmaz koşuyla geldi. Kareem Hunt ve Moore da Cleveland adına sayılar üretirken Ronnie Hickman da bir top çalmayla skora katkıda bulundu.

"İnanılmaz bir atmosfer. Evet, ev sahibi seyircinin önünde bunu başarmak, sezonda bir sonraki adıma geçmek, kesinlikle bunu ekstra özel kıldı," diye ekledi Flacco galibiyetten sonra. "Sanırım biraz kontrolünüzü kaybediyorsunuz ama bu çok eğlenceli."

Browns normal sezonun son maçında Cincinnati Bengals ile karşılaşacak ve sezon sonundaki formuyla bu maça ve playofflara güven dolu bir şekilde girecek.

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Kaynak: edition.cnn.com