Joan Laporta çok önemli başkanlık seçimini kazanırken geçmişteki ve şimdiki Barcelona yıldızları oy vermeye geldi

Daha önce Barça tarihinin en başarılı dönemlerinden biri olan 2003-2010 yılları arasında görev yapan Laporta, 1942'den bu yana farklı görevlerde bulunan sadece dördüncü başkan oldu.

Laporta toplam oyların %54,28'ini alarak, oyların %29,99'unu alan ikinci Victor Font'un oldukça önünde yer aldı. Antoni Freixa ise %8.58 ile uzak bir farkla üçüncü oldu. Laporta, Ekim ayında başkanlık görevinden istifa eden Josep Maria Bartomeu'nun yerine geçti.

Tarihte ilk kez posta yoluyla oy kullanan 20.663 kişi de dahil olmak üzere toplam 55.611 üye oy kullanırken, kulübün tılsımlı ismi Lionel Messi, eski kaptan Carles Puyol ve eski teknik direktör Luis Enrique gibi isimler de Pazar günü bizzat oy kullanmaya geldi.

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Laporta, "Dünyanın en iyi oyuncusu Leo'nun [Messi] oğluyla birlikte oy kullanmaya gittiğini görmek, benim için başından beri söylediğimiz şeyi gösteriyor: Leo'nun Barça'yı sevdiğini," dedi. "Hepimiz büyük bir aileyiz. Umarım bu onun kalmasına yardımcı olur ki hepimizin istediği de bu."

Laporta şimdi Barcelona'nın eski ihtişamını yeniden kazanmasına yardımcı olmak gibi muazzam bir görevle karşı karşıya. Ancak her şeyden önce Messi'ye kulüple yeni bir sözleşme imzalatmak gibi küçük bir mesele var.

Arjantinli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Messi şu anda yazın olası bir transfer için diğer kulüplerle görüşmelere başlamakta serbest. Messi geçtiğimiz yaz 'Blaugrana'dan ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamıştı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali giderek azalıyor.

Laporta aynı zamanda Barcelona'nın şu anda bir milyar dolardan fazla borçla karşı karşıya olduğu hesapları dengelemekle de görevli. Mali sıkıntılar nedeniyle, geçen yaz kadrodaki en önemli isimlerin çoğu satıldı ve bu da sahada zayıflamış bir takımın ortaya çıkmasına neden oldu.

Teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde son zamanlarda işler kesinlikle düzelmiş olsa da - Barça son 16 maçının 13'ünü kazandı ve Copa del Rey finaline yükseldi - Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı alınan 4-1'lik ilk ayak yenilgisi, takımın Avrupalı rakiplerinin standartlarının çok altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yine de kutlamalar ve şampanyalar arasında Laporta, takımın PSG'ye tarihi bir geri dönüş daha yapma şansı konusunda umutluydu.

"Şimdi Paris'e gidelim ve bir 'remontada' daha gerçekleştirebilecek miyiz görelim!"

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Kaynak: edition.cnn.com