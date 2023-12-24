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JJ Watt'ın kalbi Perşembe günü 'şokla ritmine geri döndürüldü'

Arizona Cardinals defans oyuncusu JJ Watt, Pazar günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla bu hafta başında atriyal fibrilasyon tedavisi gördüğünü açıkladı.

 and  Yaroslav Smith
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Arizona Cardinals'tan J.J. Watt 18 Eylül 2022'de Las Vegas, Nevada'da sahadan çıkıyor..aussiedlerbote.de
Arizona Cardinals'tan J.J. Watt 18 Eylül 2022'de Las Vegas, Nevada'da sahadan çıkıyor..aussiedlerbote.de

JJ Watt'ın kalbi Perşembe günü 'şokla ritmine geri döndürüldü'

Atriyal fibrilasyon, birçok hasta tarafından kalbin "titremesi", "çırpınması" veya "takla atması" olarak tanımlanan düzensiz bir kalp atışıdır.

Üç kez NFL Yılın Savunma Oyuncusu seçilen oyuncuTwitter 'da yaptığı açıklamada, düzensiz kalp atışlarıyla ilgili haberlerin sızdırıldığının kendisine söylendiğini ifade etti.

"Az önce birinin benimle ilgili bazı kişisel bilgileri sızdırdığı ve bugün haber yapılacağı söylendi," diye yazdı. "Çarşamba günü A-Fib'e girdim, Perşembe günü kalbim tekrar ritme sokuldu ve bugün oynuyorum. Hepsi bu kadar."

33 yaşındaki Watt, 2011 yılında Houston Texans tarafından seçildi. Mart 2021'de Arizona Cardinals ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı .

Cardinals, Pazar günü Charlotte, Kuzey Carolina 'daki Bank of America Stadyumunda Carolina Panthers ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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