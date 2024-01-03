Jessica Pegula United Cup yarı finalinde dünya 1 numarası Iga Świątek'i devirdi

28 yaşındaki Amerikalı oyuncu geçen sezon Świątek'e karşı oynadığı dört maçı da kaybetti, ancak Cuma günü sadece 71 dakikada Polonyalıya karşı kariyerindeki ikinci galibiyetini elde etti - sonuncusu 2019'da San Diego'da geldi - ve ABD Takımı'nın Polonya'ya karşı ilk puanını kazandı.

Frances Tiafoe daha sonra Kacper Żuk'u 6-3 6-3 ile geçerek ABD'yi 2-0 öne geçirdi ve Taylor Fritz'e Cumartesi günü Hubert Hurkacz'ı yenerek eşleşmeyi perçinleme şansı verdi.

Dünya 3 numarası Pegula WTA'ya verdiği demeçte, "Koşullar onunla oynadığım diğer maçlardan tamamen farklı," dedi. "Açıkçası belki biraz avantajım vardı, dün sadece uçtular.

"Kesinlikle onunla oynadığım en hızlı koşullar. Onunla oynadığım diğer her yer oldukça yavaştı.

"Sanırım bu bana çok avantaj sağladı ve bunu kendi avantajıma kullanıp gerçekten süper temiz bir maç oynayabildim. Sanırım oyun planımı önceki maçlara kıyasla daha iyi uygulayabildim."

Büyük bir Bills taraftarı olan Pegula, WTA'ya Tiafoe'nin Alman Oscar Otte ile oynadığı maç sırasında Damar Hamlin yere yığıldığında Cincinnati Bengals ile Bills arasındaki maçı izlediğini söyledi.

Hamlin, Pazartesi günkü NFL maçı sırasında Bengals'ın geniş alıcısı Tee Higgins'i yakaladıktan birkaç dakika sonra kalbi durdu ve sırt üstü düştü.

Doktorlar, Bills'in güvenlik oyuncusunun kalp durmasının ardından hastanede "önemli bir gelişme" kaydettiğini ve şu anda uyanık olduğunu, ellerini ve ayaklarını hareket ettirdiğini söyledi.

Oyuncunun sağlık ekibinde yer alan Dr. Timothy Pritts, Hamlin'in başını sallayarak, başını sallayarak ya da kısa notlar yazarak iletişim kurabildiğini söyledi. Pritts, uyandıktan sonra Hamlin'in ilk sorusunu bir panoya karalarken aklının hala oyunda olduğunu söyledi: "Kazandık mı?"

Pegula olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Reuters'ın haberine göre, bu hafta başında gazetecilere "Gerçekten söyleyecek söz yok" dedi. "Oyunu durdurmalarına sevindim. Bu sizi spordan ve oyunlardan daha önemli olan pek çok büyük şeye geri götürüyor. Oldukça korkutucuydu."

Daha sonra bir tweet attı: "Böyle anlarda bize bakış açımızı hatırlatıyor. Bu sadece bir oyun ve sonuçta bu gece olanlardan sonra hiçbir önemi yok. Dualarım Damar ve ailesi için. Bu takım bir aile, futbol bir aile, spor bizi bir aile gibi bir araya getiriyor."

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Kaynak: edition.cnn.com