Jerry Seinfeld serbest bırakılan rehineler ve aileleriyle Tel Aviv'de buluştu

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu'nun Instagram sayfasında Salı günü yayınlanan bir açıklamaya göre Seinfeld ve ailesi örgütün merkezini ziyaret ederek "rehinelerin ailelerinin temsilcilerinin yanı sıra Hamas esaretinden dönen rehinelerle duygusal bir toplantıya" katıldılar.

Örgüt Salı günü yaptığı paylaşımda Seinfeld'in ailelerle, devam eden çatışmada rehineler konusunda farkındalık yaratma konusundaki kararlılığı hakkında konuştuğunu paylaştı.

Forum, "Seinfeld ailesine, ailelerin merkezine yaptıkları duygulu ziyaret ve rehinelerin ailelerine verdikleri sarsılmaz destek için teşekkür ediyoruz" diye yazdı. "Onların desteğinin, tüm rehinelerin derhal ve güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya yönelik ortak misyonumuzda önemli ve anlamlı bir adım olacağından eminiz."

CNN'in ulaştığı Seinfeld'in temsilcisi başka bir yorumda bulunmadı.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, 7 Ekim saldırılarından kısa bir süre sonra rehinelerin aileleri tarafından kurulmuş bir organizasyondur. Forum, resmi web sitesine göre, etkilenen ailelere tıbbi ve duygusal destek, profesyonel yardım sunan ve kaçırılanların serbest bırakılması amacıyla krizle ilgili küresel farkındalığı arttırmak için çalışan gönüllü ve bağış temelli bir girişimdir.

İsrail ve Hamas, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği ve bebeklerden seksenliklere kadar yaklaşık 240 kişinin rehin alındığı sürpriz saldırılardan bu yana savaş halinde.

Geçtiğimiz ay, İsrail ile bir hafta süren ateşkes sırasında 105 kişi Hamas tarafından serbest bırak ıldı. Savaşan taraflar çatışmaya devam ederken, Filistinli militan örgüt ve Gazze'deki diğer gruplar tarafından alıkonulduğu tahmin edilen çok sayıda kişi halen kayıp.

Yeni bir ateşkes için diplomatik çabalar sürerken, Gazze'nin kuzeyinin büyük bir kısmı hava saldırılarıyla yerle bir oldu ve Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 1,9 milyon insan - bölge nüfusunun %80'inden fazlası - yerinden edildi.

Seinfeld çatışmadan etkilenenlerin savunucusu olmuş ve saldırıların ardından Ekim ayında İsrail'e destek veren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzalayan 700 eğlence sektörü profesyoneli arasında yer almıştır.

Kar amacı gütmeyen eğlence sektörü kuruluşu Creative Community For Peace tarafından yayınlanan mektupta, eğlence sektörü liderlerine "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri ve terör örgütünü masum rehineleri ailelerine iade etmeye teşvik etmek için ellerinden geleni yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Mektupta, "Düşüncelerimiz akıl almaz düzeyde korku ve şiddet yaşayan herkesle birlikte ve İsrailliler ile Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri günü umut ediyoruz" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com