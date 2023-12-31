Jeremy Renner geçen yılbaşı günü neredeyse ölüyordu. O zamandan beri hayata tutunmaya çalışıyor.

"Yenilmezler" oyuncusu 2023 Yılbaşı günü Nevada'daki evinin yakınlarında kar temizleme traktörünün kayarak yetişkin yeğenine çarpmasını engellemeye çalışırken ezildi.

Kazada Renner'ın 14 yerinden kırılan sekiz kaburga kemiği, bir göz çukuru, bir dizi, çöken bir akciğer ve bir kaburga kemiğinden delinen karaciğeri de dahil olmak üzere birçok kemiği kırıldı.

Doktoru o sırada kar küreme aracının hayati bir organa veya ana sinire çarpmasına milimetreler kaldığını söylediği için Renner kelimenin tam anlamıyla ölümle burun buruna geldi.

O travmatik dönemden bu yana Renner ikinci şansını en iyi şekilde değerlendiriyor gibi görünüyor.

Kısa süre önce yeni bir albüm çıkaracağını doğruladı. Bu ayın başlarında Instagram hesabından "Wait" adlı bir albümün kapağına benzeyen bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafın altına "Yeni bir müzikal günlük - yaşamın, ölümün, iyileşmenin ve yol boyunca öğrenilen her şeyin hikayesi" notunu düştü.

Ekim ayında projeyi duyurduğunda, Instagram 'da "benim için yaratmak acı verici, derinden iyileştirici ve nihayetinde katartik oldu. Umarım hepinizle paylaşacak cesareti bulabilirim."

Albüm, ölümcül kazanın birinci yıldönümünde, 1 Ocak'ta yayınlanacak.

Bu, "Hawkeye" yıldızının milyonlarca takipçisiyle memnuniyetle paylaştığı iyileşme sürecini kutlamasının sadece son yolu.

Kasım ayında, antrenmanının bir videosunu yayınladı ve "Bugün 10 aylık iyileşme gününü işaret ediyor" yazdı.

Klipte aktörün bir tepeden aşağı zıpladığı ve tekrar yukarı koştuğu görülüyor - bu da yılın başlarında yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığı zamana kıyasla önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Kasım ayındaki birbaşka yazısında Renner "14 Ocak'tan bu yana HER tür terapiyi araştırdığını... her gün, sayısız saat fizik tedavi, peptid enjeksiyonları, iv damlalar ve itmeler, kök hücre ve ekzozomlar, kırmızı ışık / IR tedavisi, hiperbarik oda 2.0 atmosfer, soğuk daldırma ve liste uzayıp gidiyor...." diye yazdı.

"AMA en büyük terapim zihnim ve burada olma ve iyileşmek ve daha iyi olmak için çabalama isteğim oldu.... Olağanüstü olmak... Bunu yapmanın benim görevim olduğunu hissediyorum" diye yazdı. "Hayatımı boşa harcamak için değil, aileme, arkadaşlarıma ve bana dayanma gücü veren sizlere geri vermek için. Hepinize teşekkür ediyorum."

Renner çalışmayı tamamen bırakmış değildi.

Renner, Sweet Grass Vodka'sının tanıtımına ek olarak, bu yıl kazadan önce çekilen Disney+ dizisi "Rennervations"ın da tanıtımını yaptı.

Cuma günü de "Mayor of Kingstown "daki rol arkadaşı Emma Laird, Renner'ın bu dizide çalışmaya geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Instagram hikayelerinde birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak "Gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta en sevdiğim adamla geri dönüyorum."

CNN, yorum için "Kingstown "ın arkasındaki şirket olan Paramount+'a ulaştı.

Bu da yetmezmiş gibi Renner, CNN'in "NewYear's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" programında 2024'ü karşılamak üzere yılbaşı gecesiNew York'ta olacak.

Tüm bu projelerin yanı sıra geçtiğimiz yıl kaydettiği çarpıcı ilerlemeyle aktör ve müzisyen, 2024 Yeni Yıl Günü'nü geldiği nokta için gerçekten minnettar olarak geçireceğinden emin.

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Kaynak: edition.cnn.com