Jeremy Renner geçen yılbaşı günü neredeyse ölüyordu. O zamandan beri hayata tutunmaya çalışıyor.

Grammy ödüllü şovmen ve "American Idol" ve "So You Think You Can Dance" programlarının eski jüri üyesi Paula Abdul, Cuma günü açılan bir davaya göre, bu programların baş yapımcısı Nigel Lythgoe'yu cinsel saldırı ve tacizin yanı sıra cinsiyete dayalı şiddet ve ihmalle suçlayarak dava ediyor.