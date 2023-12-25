Jeopolitik düşmanlar İran ve ABD Dünya Kupası'nda yeniden karşı karşıya gelecek

İranlı ve ABD'li koçlar, turnuvaya ve turnuvanın insanları bir araya getirme becerisine odaklandıklarını söyleyerek siyasi tartışmalardan uzak durdular. İngiltere ve Avrupa play-off'unun kazananları - Ukrayna, İskoçya ya da Galler - grubu tamamlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda diplomatik ve hatta askeri çatışmalarla karakterize olan buz gibi ABD-İran ilişkileri, 21 Kasım'da Katar'da oynayacakları maça kadar bir miktar çözülme potansiyeline sahip. Daha da kötüleşebilir.

Başkan Joe Biden'ın yönetimi, İran ile dünya güçleri arasında 2015'te imzalanan ve İran ekonomisine darbe vuran yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer programını kısıtlayacak olan nükleer anlaşmayı yeniden tesis etmeye çalışıyor.

Washington, İran'ı ve desteklediği güçleri, Irak ve Suriye'de bulunan ABD güçleri de dâhil olmak üzere Orta Doğu'da saldırılar düzenlemekle suçluyor.

İki ülke 2020 yılında ABD'nin üst düzey bir İranlı generali öldürmesi ve Tahran'ın da Irak'ta konuşlu ABD güçlerine füze saldırılarıyla karşılık vermesinin ardından savaşın eşiğine gelmişti.

ABD-İran rekabetinin ciddi doğasına rağmen, Cuma günü Katar'daki Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde yapılan Dünya Kupası kura çekiminden sonra Washington'ın diplomatik Twitter ortamı esprilerle doldu.

Kriz Grubu'nun İran Proje Direktörü Ali Vaez, ABD hükümetinin maçın berabere bitmesi halinde ne olacağını görmek için bir grup kurduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Vaez, "ABD'de İran maçı öncesinde, hücumlarının caydırılıp caydırılamayacağını, beraberlik durumunda yapılacak müzakerelerin kapsamını ve forma değişiminin yaptırımları ihlal edip etmediğini belirlemek için kurumlar arası bir çalışma grubu kuruldu" diye yazdı.

Kadın taraftarlar

Washington'daki Foundation for Defense of Democracies (FDD) adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı olan Behnam Ben Taleblu, Biden yönetiminin bu fırsatı İranlı kadınları savunmak için kullanması gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İranlı yetkililer geçtiğimiz ay İranlı kadınların Meşhed kentindeki bir futbol stadyumuna girmesini engelledi. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, geçmişte İran'a kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verme zamanının geldiğini söylemişti.

Bu arada antrenörler maça odaklanmaya kararlıydı.

ABD teknik direktörü Gregg Berhalter, "Bence günün sonunda mesele futbol ve kurabileceğiniz en iyi dostluk işareti sahada adil bir şekilde sıkı rekabet etmektir ve Dünya Kupası da bununla ilgilidir," dedi.

2018'de elemeleri geçemeyen ancak şu anda gelecek vaat eden genç oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olan ABD takımı için turnuvada çok az beklenti var.

İran dört yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmış ancak grup aşamasını geçememişti.

İran'ın teknik direktörü Dragan Skocic, "Ben sadece futbolu düşünüyorum, dışarıdaki şeyleri değil" dedi.

Hırvat olan Skocic, "Umarım futbol insanlar arasında iyi bir iletişim ve iyi bir ilişki kurar ve insanların spordan beklediği de budur" diye ekledi.

ABD takımı Dünya Kupası'nda İran'la en son 1998 yılında Fransa'da karşılaşmış ve Körfez ülkesine 2-1 yenilmişti.

Berhalter gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde "O maçı çok iyi hatırlıyorum" dedi. "Bir Hollanda TV kanalı için yorumculuk yapıyordum.

"Onlara karşı ilk kez mücadele etmiştik. İki ülke arasındaki siyasi gerginlik devam ediyordu ve futbol sahasında hala dost olduğumuzu söylemenin bir yoluydu."

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Kaynak: edition.cnn.com