Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ilişkilerinin ilk zamanlarındaki spot ışıklarından dolayı 'TSSB' yaşadıklarını söylüyor

Şarkıcı Variety 'ye verdiği bir röportajda neden ilişkilerini yeni albümünde ve ona eşlik eden "This Is Me ... Now" filminde belgelemeye karar verdiğini açıkladı. Şimdi."

Lopez, "Sanatçılar olarak kalbimizin sesini dinlemek zorundayız ve bu da benim kalbimin sesini dinlemem ve belki de herkesin iyi bir fikir olmadığını düşündüğü bir şeyi yapmam, ama bunu yapmak zorundaydım" dedi.

İkilinin 2004'teki ilk nişanlarını iptal etmelerinin ardından medyada yarattıkları çılgınlık hakkında "İkimizde de TSSB var" diye ekledi.

Nisan 2021'de ilişkilerini yeniden alevlendirdiler ve 2022'de evlendiler.

Lopez, "Ama artık daha yaşlıyız. Daha akıllıyız. Neyin önemli olduğunu, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu da biliyoruz ve bu diğer insanların ne düşündüğü değil. Bu, kim olduğunuza sadık kalmakla ilgili."

"This Is Me ... Now", Lopez'in 2002 yılında çıkardığı "This Is Me ..." albümünün devamı niteliğinde. O Zaman." albümünün devamı niteliğinde. Hem albüm hem de film 16 Şubat 2024'te gösterime girecek.

Bu, Lopez'in on yıl sonra çıkardığı ilk stüdyo albümü.

Kaynak: edition.cnn.com