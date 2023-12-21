içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ilişkilerinin ilk zamanlarındaki spot ışıklarından dolayı 'TSSB' yaşadıklarını söylüyor

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ilk çıktıkları andan itibaren "TSSB" yaşadıklarını söylüyor.

 and  Yaroslav Smith
1 dakikada okunur
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 12 Haziran'da..aussiedlerbote.de
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 12 Haziran'da..aussiedlerbote.de

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ilişkilerinin ilk zamanlarındaki spot ışıklarından dolayı 'TSSB' yaşadıklarını söylüyor

Şarkıcı Variety 'ye verdiği bir röportajda neden ilişkilerini yeni albümünde ve ona eşlik eden "This Is Me ... Now" filminde belgelemeye karar verdiğini açıkladı. Şimdi."

Lopez, "Sanatçılar olarak kalbimizin sesini dinlemek zorundayız ve bu da benim kalbimin sesini dinlemem ve belki de herkesin iyi bir fikir olmadığını düşündüğü bir şeyi yapmam, ama bunu yapmak zorundaydım" dedi.

İkilinin 2004'teki ilk nişanlarını iptal etmelerinin ardından medyada yarattıkları çılgınlık hakkında "İkimizde de TSSB var" diye ekledi.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2003'te.

Nisan 2021'de ilişkilerini yeniden alevlendirdiler ve 2022'de evlendiler.

Lopez, "Ama artık daha yaşlıyız. Daha akıllıyız. Neyin önemli olduğunu, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu da biliyoruz ve bu diğer insanların ne düşündüğü değil. Bu, kim olduğunuza sadık kalmakla ilgili."

"This Is Me ... Now", Lopez'in 2002 yılında çıkardığı "This Is Me ..." albümünün devamı niteliğinde. O Zaman." albümünün devamı niteliğinde. Hem albüm hem de film 16 Şubat 2024'te gösterime girecek.

Bu, Lopez'in on yıl sonra çıkardığı ilk stüdyo albümü.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Glen Powell ve Sydney Sweeney "Anyone But You" filminde başrolde..aussiedlerbote.de
Toplum

Sydney Sweeney ve Glen Powell 'Anyone But You'da basit bir güneş ve eğlence romantik komedisini ısıtıyor

"Anyone But You", romantik komedilerin bir alt türüne katılıyor; buradaki zorluk çifti bir araya getirmekten çok, onları ayrı tutmanın yaratıcı yollarını bulmak. Avustralya'da geçen bu güneşli eğlence (çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor), senaryo ara sıra aynı şeyi yapsa da alıştırmanın...

 and  Max Becker
Üyeler Herkese Açık
Chris Rock'ın 2022'de Netflix'te Cumartesi günü yayınlanacak yeni bir stand-up gösterisi var..aussiedlerbote.de
Toplum

Chris Rock beş kez o şeyi yüksek sesle söyledi

"Saturday Night Live "daki ilk günlerinden ilk standup gösterisi "Bring the Pain "e ve sonrasında Netflix'teki tarih yaratan canlı etkinliğine kadar Chris Rock'ın komedisi otuz yılı aşkın bir süredir popüler kültürü şekillendiriyor.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu