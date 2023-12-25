Jennifer Kupcho ve Minjee Lee Chevron Şampiyonası'nın ilk günlerinde liderliği paylaşırken Ko Jin-young finale kalmak için mücadele ediyor

Bu arada, şu anki dünya 1 numarası Ko Jin-young, iki üzeri-par 74 ile mücadele etti ve kesimi kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son şampiyon Patty Tavatanakit lider çiftin bir atış gerisinde yer alırken, aralarında 2015 şampiyonu Lydia Ko'nun da bulunduğu altı oyuncudan oluşan bir grup da bir atış geride dördüncü sırada yer alıyor.

Lee ve Kupcho ilk başlayanlar arasındaydı ve güneşli sabah koşullarından yararlanarak ilk günün ardından liderlik tablosunun zirvesinde yer aldılar.

Lee, bataksız turunun ardından LPGA'ya yaptığı açıklamada "Mükemmeldi," dedi. "Oynadığımız sırada bir nefes rüzgâr bile yoktu. Belki birazcık ama koşullar harika. Putting green'ler çok güzel yuvarlanıyor. Bundan daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum."

Lee, geçen yıl Evian Şampiyonası'ndaki ilk büyük zaferine atıfta bulunarak, "Elimde bir büyük şampiyona var ama biraz daha fazlasını istiyorum," diye ekledi.

"Kendime ve oyunuma biraz daha fazla inandığımı düşünüyorum, böylece seçtiğim vuruşları yaparken biraz daha rahat olabilirim."

Kupcho, LPGA Drive On Championship'teki ikincilik de dahil olmak üzere 2021'de beş kez ilk 10'a girerek birçok kez çekişme içinde olmasına rağmen henüz bir LPGA Tour Unvanı kazanamadı.

Kupcho LPGA'ya verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, bence bu golf sahasında rahat olmak" dedi. "Buraya geliyorum ve kendimi rahat hissediyorum. Burayı seviyorum."

İlk 14 delikte dokuz birdie yaparak turuna iyi başlayan Kupcho, 15. ve 16. deliklerde arka arkaya iki bataklık yaparak momentumunu azalttı.

Ko ayrıca, alışılmadık bir şekilde kötü giden açılış turunda iki bataklık yaparak günü 78. sırada bitirdi ve LGPA'da üst üste par altında 34 tur atarak rekor kırma serisini sonlandırdı.

LPGA'ya yaptığı açıklamada "Çok sayıda harika vuruş yapıyordum ama vuruşlarım iyi değildi," dedi. "Molayı ya da hızı çok fazla göremiyordum. Her şey yanlıştı."

Chevron ile yapılan anlaşma uyarınca turnuva gelecek yıl Houston'a taşınacağı için Mission Hills Country Club'da taçlandırılacak son kazanan olan bu yılın Chevron Şampiyonası galibini üç tur daha belirleyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com