Jeffrey Epstein'ın kurbanlarının ve ortaklarının isimlerini içeren düzinelerce belge 2024 yılında kamuoyuna açıklanacak

Yargıç Loretta A. Preska tarafından Pazartesi günü verilen karar, Epstein'ın reşit olmadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve Epstein'ın eski kız arkadaşı ve uzun süredir suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in de bu istismara yardım ettiğini iddia eden Amerikalı kadın Virginia Roberts Giuffre tarafından açılan davanın son başvurusu oldu.

Epstein 2019 yılında, reşit olmayan düzinelerce kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir seks kaçakçılığı çetesini işletmekle suçlanmıştı.

Multi-milyoner yargılanmayı beklerken hapishanede intihar ederek öldü. New York'taki savcılar Maxwell'i birden fazla kurbanı içeren seks ticareti suçlamalarıyla suçladı. Geçen yıl mahkum edildi.

Giuffre tarafından 2015 yılında açılan hakaret davası 2017 yılında karara bağlanmış ve koruma emri altına alınmış olsa da, Giuffre, Maxwell ve bir dizi üçüncü taraf figürün neyin kamuya açıklanması ve neyin açıklanmaması gerektiğini tartışması nedeniyle o zamandan beri bazı bölümleri açığa çıkarıldı.

Ağustos 2019'da ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi, Epstein'ın hapishanede ölmesinden bir gün önce yüzlerce sayfalık belgeyi aça rak bölge mahkemesi hakiminin yüzlerce dosyayı uygunsuz bir şekilde mühürlediğine karar verdi. O yargıç o zamandan beri ölmüştü.

Temyiz mahkemesi daha sonra geri kalan belgelerin tek tek incelenmesi ve nelerin mühürlerinin açılabileceğinin belirlenmesi için davayı bölge mahkemesine geri gönderdi.

O zamandan beri davayı devralan Yargıç Preska, Temmuz 2020'de Maxwell'in davayla ilgili 2016 tarihli ifadesinin yanı sıra diğerlerinin e-postaları ve ifadeleri de dahil olmak üzere daha fazla belgenin açılmasına karar verdi.

Preska'nın Pazartesi günkü kararına göre, iddia edilen mağdurların birçoğu kamuya açık röportajlar verdi ve medya tarafından zaten tanımlandı, diğerleri ise belgelerin açılmasına "itiraz etmedi".

Preska, Jane ve John Does'a, taraflar görüşmeden ve belgeleri kamuya açıklamadan önce itirazda bulunmaları için 14 gün süre veriyor.

Epstein'ın ortaklarına gelince, kaçının görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturulduğu ya da soruşturulacağı belli değil.

Kararda, suçların hassas doğası ve reşit olmayanların cinsel istismarı nedeniyle bazı mağdurların isimlerinin açıklanmayacağı belirtiliyor.

Kararda, Epstein'ın biri seks ticareti suçlarında rol oynayan, diğeri de bir ceza davasında adı geçen ortaklarının belgelerinin de "tam olarak" mühürleneceği belirtiliyor.

Karara göre, açıklanacak belgelerden bazıları, 2018 yılında ölen ancak Epstein ile geniş çapta ilişkilendirilen ve Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki Little St James'teki ada konutundaki fotoğraflarda yer alan bir kişi de dahil olmak üzere ölenlerin bilgilerini içeriyor. Bu kişiler arasında Maxwell ile ilişkili kişiler de bulunuyor.

Epstein'ın ölümünden sonra Manhattan'daki ABD savcılığı, Epstein'ı düzinelerce kızın dahil olduğu geniş bir seks ticareti çetesini işletmek için çalışanları ve ortaklarıyla birlikte çalışmakla suçlayan komplo suç lamasına odaklanacağını belirtti. Epstein 2008 yılında Florida'daki iki fuhuş suç lamasını kabul etmiş ve 13 ay hapis yatmıştı.

Komplo suçlaması, savcıların şemaya dahil olan başka herkesi suçlamasına olanak sağlayabilir.

CNN'den Eric Levenson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com