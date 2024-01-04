Jean-Eric Vergne, Sanya ePrix'sinde kazandığı zaferle puan kaybına son verdi

Son şampiyon Jean-Eric Vergne sadece sezonun ilk zaferini elde etmekle kalmadı, aynı zamanda üç yarıştır puan alamama serisine de son verdi.

Tamamen elektrikli yarış şampiyonası güney Çin şehrini ilk kez ziyaret ediyordu ve Sam Bird ve Stoffel Vandoorne'un açılış etaplarında yarıştan çekilmek zorunda kalmasıyla drama sıkıntısı yaşanmadı.

Çaylak Oliver Rowland pole pozisyonunda kalifiye oldu ve Vergne gibi Nissan e.dams sürücüsü de en son Suudi Arabistan'daki sezon açılışında puan alarak şanssız bir form grafiğini değiştirmeye çalışıyordu.

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İki isim yarış boyunca ön tarafta mücadele etti ve tecrübeli Vergne nihayet 36. turun 19'unda Rowland'ın direncini kırdı.

Lucas di Grassi ve Robin Frijns arasındaki kazanın ardından yarış sarı bayrak koşullarında sona erdi ve Vergne geçen yıl New York'taki final yarışından bu yana ilk zaferine ulaştı.

2018/19 Formula E sezonu

DS Techeetah pilotu, "Çinli bir takımın parçası olarak Çin'de kazanmak inanılmaz, özellikle de puan alamadığımız son üç yarışın zor olduğu bir dönemde," dedi.

"Zirveye geri dönmek her zaman iyidir. Kendime ve takıma olan güvenimi artıracak ve bizi de şampiyona için iyi bir noktaya getirecek.

"Bence bu sezonun dönüm noktasıydı, Avrupa sezonunda iyi işler ve iyi yarışlar yapmaya devam etmeliyiz."

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BMW i'den Alex Sims'in duvara çarparak pistte mahsur kalmasının ardından kırmızı bayrak çekilmesi ve 12 dakika ara verilmesiyle Sanya'da yarış dur-kalk şeklinde geçti.

Frijns, yarışın kapanış etaplarında Sebastian Buemi'yi geçerken di Grassi'nin arkasına çarptı ve Brezilyalı sürücünün yarış dışı kalmasına neden oldu.

Öfkeli di Grassi "Birlikte kaza yaptınız ve beni yarış dışı bıraktınız - umarım ceza alırsınız" dedi. "Bir dahaki sefere Robin'den uzak duracağım. Bundan kaçınmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

Bu sonuçla Vergne puan sıralamasındaki yerini neredeyse ikiye katlayarak Jerome d'Ambrosio ve Sanya'daki üçüncülüğüyle şampiyonanın zirvesine yerleşen Antonio Felix da Costa'nın ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Çin'deki zafer aynı zamanda Techeetah'ın yeni Gen2 yarış aracının devreye girdiği 2018-19 sezonundaki ilk zaferi oldu ve Vergne zaferinden sonra Hong Kong'da puan alamadan üst üste üçüncü yarış haftasını geçirdiği için iyi uyuyamadığını itiraf etti.

Ancak, bir Formula E şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk kişi olmayı hedeflerken, şampiyonluk avına geri döndüğünün güvencesiyle artık rahatça dinlenebilecek.

Bir sonraki yarış 13 Nisan'da Roma'da gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com