Jay-Z 500.000 doları onunla öğle yemeğinde almanızı istiyor

Rapçi/yapımcı/girişimci CBS'e verdiği bir röportajda Gayle King'e "Parayı almalısınız," dedi.

"10.99 dolar karşılığında müziğin içinde her şeye sahipsiniz," diye devam etti "Size kötü bir anlaşma yapmanızı söylemem. Mesela 500.000 doları alın, gidin birkaç albüm satın alın ve albümleri dinleyin."

"Hepsi orada," diye devam etti Jay-Z. "Eğer parçaları bir araya getirir ve müziği gerçekten dinlerseniz, ne olduğunu anlarsınız, hepsi orada."

Jay-Z, Brooklyn Halk Kütüphanesi'nde çalışmalarını ve kariyerini inceleyen bir sergi olan "The Book of HOV "da özel bir tur için King ile bir araya geldi.

King'e müziğinin hayatının planı olduğunu söyledi.

"Olacak dediğim her şey oldu," dedi. "Yapmak istediğimi söylediğim her şeyi yaptım."

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Kaynak: edition.cnn.com