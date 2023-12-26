Jay Leno yanık yaralarının ardından hastaneden taburcu edildi

72 yaşındaki eski "Tonight Show" sunucusunun Pazartesi günü Los Angeles'taki Grossman Yanık Merkezi'nden taburcu edildiğini duyuran Merkez, komedyenin bakım ekibinin bazı üyeleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Hastane tarafından yapılan basın açıklamasında "Komedyen Jay Leno bugün Grossman Yanık Merkezi'nden taburcu edildi" denildi. "Jay, evinin garajında çıkan bir yangın sırasında yüzünde, göğsünde ve ellerinde meydana gelen yanıklar nedeniyle Grossman Ayakta Yanık Kliniğinde tedavi görecek."

Hevesli bir araba koleksiyoncusu olan Leno, yandığı sırada bir aracın altında çalışıyordu. Doktoru Dr. Peter Grossman daha önce yaptığı açıklamada, Leno'nun yaralarını tedavi etmek için iki cerrahi prosedür geçirdiğini duyurdu.

Grossman Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Jay'in kaydettiği ilerlemeden memnunum ve tamamen iyileşeceği konusunda iyimserim," dedi.

"Hastaneden yapılan açıklamada ise "Jay kendisine gösterilen ilgiye ne kadar müteşekkir olduğunu ve tüm iyi dileklere minnettar olduğunu herkesin bilmesini istiyor. "Şükran Günü'nü ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmeyi dört gözle bekliyor ve herkese harika bir tatil diliyor."

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Kaynak: edition.cnn.com