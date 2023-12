Jason Sudeikis ve Olivia Wilde'ın çocukları ESPN röportajına sevimli bir şekilde daldı

Eski sevgilisi Olivia Wilde ile 9 yaşındaki Otis ve 7 yaşındaki Daisy adlı çocukları paylaşan Sudeikis, Pazartesi günü ESPN' in "The Bird and Taurasi Show" programında Noel elfi olarak sezonun ruhuna uygun bir şekilde giyindi. Aktör, Sue Bird ve Diana Taurasi ile Milwaukee Bucks - New York Knicks maçını tartışırken iki çocuğu araya girdi ve kameraya el salladı.

Sudeikis, "Bunlar elfin elfleri," diye şaka yaptı.

"Jason'ın iki çocuğu var, Diana'nın da iki çocuğu var. D, tulumun nerede?" Bird söyledi.

Sudeikis, Otis'in Knicks'i desteklediğini ve Daisy'nin kimin kazanmasını istediğinden emin olmadığını açıkladı.

"New York'lu çocuklar, burada olduğumuzu biliyorsunuz. Barclays yolunun aşağısındayız" diye ekledi Sudeikis.

Otis ve Daisy'ye Noel için ne aldıkları sorulduğunda, Otis "bir PS5" yanıtını verirken, Daisy "Gray Guy" adlı pelüş köpeğini gösterdi.

Daisy alaycı bir şekilde izleyicilere "lütfen abone olun" dedi.

Sudeikis peluş köpeği alıp "Hadi çocuklar, bir şeyler satmıyoruz" demeden önce, "İşte, git getir, getir!" diye karşılık verdi.

Sudeikis ve Wilde 2020'de nişanlarını sonlandırdıklarından beri birlikte ebeveynlik yapıyorlar.

