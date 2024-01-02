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Jason Ritter, merhum babası John Ritter'ın ilk oyunculuk işine girmesine yardımcı olduğunu itiraf ediyor

Merhum sevilen sitcom ikonu John Ritter'ın oğlu Jason Ritter, babasının ilk oyunculuk işine girmesine yardımcı olduğunu itiraf etmekten çekinmiyor.

 and  Alex Stellmacher
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Jason Ritter Mayıs 2022'de "Candy" filminin Los Angeles galasına katılıyor..aussiedlerbote.de
Jason Ritter Mayıs 2022'de "Candy" filminin Los Angeles galasına katılıyor..aussiedlerbote.de

Jason Ritter, merhum babası John Ritter'ın ilk oyunculuk işine girmesine yardımcı olduğunu itiraf ediyor

"Parenthood" oyuncusu, 1991 yapımı animasyon filmi "The Real Story of O Christmas Tree "de Piney Amca rolündeki John Ritter ile birlikte Acorn rolünü oynadı.

SiriusXM'in "The Jess Cagle Show" programının Perşembe günkü bölümüne katılan Ritter, "Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki bu tam bir adam kayırma işe alımıydı" diye espri yaptı.

Oyunculuğa başladığında henüz küçük bir çocuk olan Jason Ritter, 1990 yapımı TV filmi "The Dreamer of Oz "da babasıyla birlikte rol almasıyla da tanınıyor.

2003'te ölen babasının "O Christmas Tree "de "kesinlikle bana iş bulduğunu" kabul etse de, oyunculuk kariyeri ilerledikçe "bundan uzak durmaya çalıştığını" söylemeye devam etti.

Jason Ritter, solda, ve John Ritter 2003 yılında Beverly Hills, Kaliforniya'da görülüyorlar.

Jason Ritter'ın Hollywood'da kendi başına başarılı bir kariyere sahip olduğu ortaya çıktı.

"Freddy Jason'a Karşı" ve "Swimfan" gibi erken dönemlerin ikonik gerilim filmlerinde rol aldıktan sonra Jason Ritter, "A Million Little Things" ve NBC draması "Parenthood" gibi çeşitli televizyon dizilerinde düzenli olarak rol almaya devam etti.

Jason Ritter şu anda bir baba ve eşi "Yellowjackets" yıldızı Melanie Lynskey ile 4 yaşında bir kız çocuğu paylaşıyor. Hollywood'daki tüm başarılarının adam kayırmanın bir sonucu olduğu algısından kaçınmaya çalışsa da, ebeveynlik söz konusu olduğunda hala babasından ipuçları alıyor.

2020'de "ET Canada"ya verdiği demeçte, "Babamdan ve annemden aktarmaya devam ettiğim en önemli şey, her zaman sevildiğimizi bilmemizi sağlamalarıdır," diyor ve ekliyor: "Koşulsuz sevilme duygusu çok önemlidir."

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Kaynak: edition.cnn.com

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