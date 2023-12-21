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ToplumHaberlereğlence

Jason Momoa Kate Beckinsale ile çıkıp çıkmadığı hakkında konuştu

Herkes sakin olsun. Jason Momoa sadece bir beyefendiydi, aşık değildi.

 and  Christian Meier
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Jason Momoa, Rita Ora, Kate Beckinsale ve Zendaya Oscar Vanity Fair partisinde..aussiedlerbote.de
Jason Momoa, Rita Ora, Kate Beckinsale ve Zendaya Oscar Vanity Fair partisinde..aussiedlerbote.de

Jason Momoa Kate Beckinsale ile çıkıp çıkmadığı hakkında konuştu

"Aquaman" yıldızı, çiftin bir Oscar sonrası partisinde sohbet ederken görülmesinin ardından aktris Kate Beckinsale ile çıktığı yönündeki spekülasyonlara yanıt verdi.

Ocak ayında Lisa Bonet'ten ayrıldığını açıklayan Momoa, Extra 'ya verdiği demeçte Beckinsale'le sadece "Aquaman 2 "nin çekildiği İngiltere'yi konuştuklarını ve Beckinsale'in üşüdüğünü, bu yüzden ona paltosunu ödünç verdiğini söyledi .

"Herkes 'Çıkıyor musunuz?' diye soruyor. Hayır, hayır, bu bir centilmenlikti, kadın üşüyordu" dedi.

Momoa kesinlikle birlikte olmadıklarını yineledi.

"Kesinlikle hayır, birlikte değiller. O çok iyi biri, ben de çok iyi davranıyordum, sadece centilmenlik yapıyordum" dedi ve ekledi: "Şimdi, ceketimi kimseye vermiyorum."

Variety'nin haberine göre Momoa, yerli halkın bakış açısından Hawaii'nin sömürgeleştirilmesini konu alan Apple'ın "Chief of War" filmini yazacak, yapımcılığını üstlenecek ve başrolünde yer alacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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