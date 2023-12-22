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Jason Day Zika virüsü korkusu nedeniyle Rio Olimpiyatlarını kaçıracak

Jason Day Olimpiyatlardan çekildi

Dünya 1 numarası Zika virüsünden korktuğunu belirtti

Birçok büyük golf ismi şimdiden dışarıda

Rory McIlroy bu ay çekildi

Dünya. 1 numarası Zika virüsüne yakalanma korkusunu gerekçe göstererek Salı günü Rio 2016'dan çekildi.

McIlroy'un bu hareketi, dört kez büyük ödül kazanan Rory McIlroy'un bu ay benzer nedenlerle çekilmesinin ardından gelirken, sporun diğer bazı büyük isimleri de Güney Amerika'ya seyahat etmeyeceklerini söyledi.

Virüsün döküntü, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtileri şiddetli olmasa da, Zika yeni doğan bebeklerde mikrosefali ve yetişkinlerde bazı kas zayıflaması hastalığı Guillain-Barré sendromu vakalarıyla bağlantılıdır.

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Day, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kararımın nedeni, Zika virüsünün olası bulaşması ve eşimin gelecekteki hamilelikleri ve ailemizin gelecekteki üyeleri için oluşturabileceği potansiyel riskler konusundaki endişelerimdir" dedi.

"Ailemi her zaman hayatımdaki diğer her şeyin önünde tuttum. Tıp uzmanları, Rio'da yarışma kararının, belki hafif de olsa, benim ve ailem için kesinlikle sağlık riskleri taşıdığını doğruladı. Eşim Ellie ve ben iki harika ve sağlıklı çocuğa sahibiz ve planlarımız daha fazlasına sahip olmak.

"Ülkem adına Olimpiyatlarda yarışmak her zaman en büyük hedefim olsa da, golf oynamak ailemizin güvenliğinin önüne geçemez. Onları riske atmayacağım."

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İlk büyük şampiyonluğunu 2015 PGA Championship'te kazanan Avustralyalı oyuncu, en son 1904'te yer alan golfün uzun zamandır beklenen Olimpiyatlara geri dönüşü için gösteri yapmayan son isim oldu.

Üç kez büyük ödül kazanan Vijay Singh ve Avustralyalı Marc Leishman 'ın yanı sıra eşi hamile olan ve İrlanda takımında McIlroy'un yerini alma şansını reddeden eski ABD Açık şampiyonu Graeme McDowell da Zika'yı gerekçe gösterdi.

İrlanda ayrıca Salı günü Brezilya'ya gitmeyeceğini doğrulayan dünya 25'incisi Shane Lowry'yi de kaybetti.

ABD Açık'ta ikinci olan Lowry de Zika virüsüyle ilgili korkularını gerekçe göstererek turnuvadan çekildi.

Önde gelen Güney Afrikalı oyuncular Louis Oosthuizen - 2010 Britanya Açık galibi - dünya 12 numarası Branden Grace ve 2011 Masters şampiyonu Charl Schwartzel de yarışmama kararı aldı.

Masters'ın eski galibi Adam Scott'ın da katılmamasıyla Avustralya'nın bu haftaki sıralamaya göre takım seçilmesi halinde ilk 75'e girebilecek oyuncusu kalmayacak.

Zika endişeleri: Olimpiyatlara kimler katılmıyor?

Eski dünya 1 numarası Tiger Woods, Ağustos ayında Rio de Janeiro'nun yeni sahasında yer alacak sahanın kalitesini sorguladı.

Amerikalı oyuncuya göre eleme formatı - dünyanın en iyi 15'inden her ülke için dört oyuncu ve bunun dışında her ülke için iki oyuncu - rekabetin değerini düşürüyor.

"Her ülkeden dört oyuncunun katılmasını sağlamaya çalışmak zorunda olduklarını biliyorum ama keşke büyük şampiyonalarda, Dünya Golf Şampiyonası'nda ya da Players'ta karşılaştıklarımıza benzer daha kaliteli bir saha olsaydı," dedi sırt ameliyatı geçiren ve Brezilya'da yer almayacak olan 40 yaşındaki oyuncu.

"Bence Olimpiyatlar bunu hak ediyor."

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Kaynak: edition.cnn.com