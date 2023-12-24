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Jason Day 'tükendiğini' itiraf ettikten sonra yeniden kazanan oldu

Jason Day PGA Tour'da Wells Fargo şampiyonluğunu kazandı

Avustralyalı oyuncunun 2018'deki ikinci şampiyonluğu

Day, dünya 1 numarası olmasının "tükenmesine" neden olduğunu kabul ediyor

Görünüşe göre dünya 1 numarasına ulaşmak, orada kalmaktan daha kolaydı ve Avustralyalı, görünüşte ele geçirilemez bir konumdan sıralamada aşağıya kaydı.

Ancak yeni keşfedilen bir güç Avustralyalı'yı 2018'deki ikinci galibiyeti için Pazar günü PGA Tour'un Wells Fargo şampiyonluğuna taşıdı.

İkinci bir zirve teklifi yolda.

Day, Quail Hollow'daki iki vuruşluk zorlu galibiyetiyle dünya 7 numarasına geri döndü ve sonrasında düşüşünün kendisine "kıçına iyi bir tekme" attığını itiraf etti.

30 yaşındaki oyuncu 12. PGA Tour galibiyetinden sonra gazetecilere "1 numara olmaktan sıkıldım" dedi.

"Göz önünde olduğunuz bir pozisyonda tükenmek kolaydır. Zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. İnsanlara zaman ayırmanız gerekiyor ve bazen kendinize çok fazla zaman ayıramıyorsunuz."

Day, Eylül 2015'te ABD PGA'daki ilk büyük şampiyonluğu da dahil olmak üzere o yıl kazandığı beş birinciliğin ardından oyunun zirvesine tırmandı.

Bir sonraki Mart ayına kadar Jordan Spieth ile sıralamanın zirvesinde gidip geldi ve üç şampiyonlukla dünya 1 numarası pozisyonunu sağlam bir şekilde ele geçirdi ve bu haftaki PGA Tour etkinliğinin yeri olan Sawgrass'taki Players Championship'te baştan sona bir zaferle doruğa ulaştı.

Day'in dört atış farkla kazandığı Sawgrass zaferi, Tiger Woods'un en parlak dönemini anımsatan 17 başlangıçtaki yedinci zaferi oldu.

Gazetecilere "Etrafta dolaşırken - ve bu dünyada çok fazla golfçü varken ve siz hepsinden daha iyiyken - bu harika bir duygu" dedi.

Ancak bundan sonra zirvede kalma baskısı, annesi Dening'in 2017 başlarında kanser teşhisi, eşi Ellie'nin düşük yapması ve sırt sorunları ile birleşince Day'in düşüşünü hızlandırdı.

Day, "Geçen yıl iyi oynamamak ve sonra diğer birçok kişinin başarılı olduğunu görmek iyi bir tekmeydi" dedi.

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'Beni rahatsız etti'

Players zaferi, Ocak ayında Torrey Pines'da Farmers Insurance şampiyonluğunu kazanana kadar son zaferiydi.

"Orada kıskançlık ya da haset yoktu," diye ekledi. "Kazanmanın ve o konumda olmanın ne demek olduğunu ve nasıl hissettirdiğini biliyorum ve geçen yıl tüm bu yeteneğe sahip olduğumu hissettiğimde yaşadığım şey daha çok hayal kırıklığı yaratan bir duyguydu.

"Olmam gerektiği kadar sıkı çalışmamam ve bencil bir zihniyete sahip olmam - 'Eh, ben tükendim, boş bir yıl geçirmek sorun değil'. Bu beni gerçekten rahatsız etti."

Day, Quail Hollow'daki son tura lider girdi ve Cumartesi gecesi yakın arkadaşı Woods'tan zafere ulaşmasını isteyen bir mesaj aldı.

Ancak Columbus, Ohio'lu yıldız, Amerikalı Aaron Wise ve Nick Watney'i yenmek için 16 ve 17'de arka arkaya birdie'lerle (ikincisi neredeyse bir delikte bir delik) toparlanmadan önce arka dokuzda üç vuruşluk bir liderlik bıraktı.

Day, 2016'da olduğu gibi bu hafta da Florida'daki Sawgrass'a iki galibiyetle gidiyor.

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Woods, Masters'taki 32.'liğinden sonraki ilk yarışında finiş görmesine rağmen 55. sırada yer alırken, Cuma günü 29. yaş gününü kutlayan Rory McIlroy 16. sırada yer aldı.

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Kaynak: edition.cnn.com