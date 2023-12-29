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Jared Leto, merhum moda tasarımcısının biyografik filminde Karl Lagerfeld'i canlandıracak

Women's Wear Daily'nin haberine göre Jared Leto, Karl Lagerfeld'in biyografik filminde rol alacak ve yapımcılığını üstlenecek.

 and  Ksenia Johnson
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Karl Lagerfeld 2014 yılında aktör Jared Leto ile birlikte. Leto, yakında gösterime girecek bir....aussiedlerbote.de
Karl Lagerfeld 2014 yılında aktör Jared Leto ile birlikte. Leto, yakında gösterime girecek bir filmde merhum tasarımcıyı canlandıracak..aussiedlerbote.de

Jared Leto, merhum moda tasarımcısının biyografik filminde Karl Lagerfeld'i canlandıracak

Oscar ödüllü oyuncu, merhum moda tasarımcısı ve Chanel'in eski sanat yönetmeninin gurur duyacağını düşündüğünü söylüyor.

Leto dergiye verdiği demeçte, "Bunun tam bir döngü anı olduğunu hissediyorum ve Karl yaptığımız şeyle gurur duyardı," dedi. "Karl bir sanatçıydı. Nokta. O bir moda tasarımcısıydı, o bir fotoğrafçıydı, o bir sanatçıydı. Onu tanımlamanın bir yolu yoktu. O yaratıcı bir güç merkeziydi."

Film için henüz bir yönetmen belirlenmedi.

Yayın, projenin "Karl Lagerfeld moda evinin desteğiyle geldiğini" ve Lagerfeld'in hayatını ve ilişkilerini detaylandıracağını bildirdi.

Leto, "Keşfedilecek çok sayıda ilişki var," dedi. "Karl'ın 50 yıldan fazla süren bir kariyeri vardı, dolayısıyla hem kişisel hem de profesyonel olarak çok sayıda insanla yakındı. Hayatının farklı bölümlerini aktaran kilit ilişkilere odaklanacağımızı söyleyebilirim."

Leto sözlerine şunları da ekledi: "Benim rolüm onu ekranda olabildiğince dürüst bir şekilde canlandırmak."

"Karl bir insandı. Hepimizin içinde güzellikler var ve hepimizin hataları var. Maskelerimiz var ve sonra maskeyi ortaya çıkardığımız anlar oluyor. Ben her zaman maskenin arkasında ne olduğunu görmekle ilgilenirim" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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